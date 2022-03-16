Граєш в онлайн-гру — блокуєш сайти ворога: простий спосіб боротьби з окупантами на цифровому фронті

Мінцифри радить усім нам розробку львівських IT-шникІв для боротьби з рашистами
Від початку російського вторгнення в Україну, львівські ІТ-спеціалісти створили онлайн-гру, завдяки якій можна долати ворога, навіть не виходячи з укриття. Головне мати пристрій з доступом до інтернету. Про це повідомляє Мінцифри.
Один гравець за одну годину гри надсилає близько 20 000 запитів для блокування сайтів, що обслуговують армію РФ. Кожна година гри, тобто вашого перебування на порталі, наближає сайти РФ до блокування.
Долучитися до гри дуже просто:
Чи це безпечно
Так. Гра не шкодить браузеру. Вона лише генерує постійний торрент автоматичного трафіку для атак на таргетовані вебсторінки, що робить їх недоступними.
За час існування такої гри розробники вже залучили близько 180 тисяч користувачів з різних країн, які здійснили 288 млрд атак. Було атаковано близько 200 ворожих сайтів!
Поділися з друзями, нехай теж грають із користю.