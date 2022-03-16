Граєш в онлайн-гру — блокуєш сайти ворога: простий спосіб боротьби з окупантами на цифровому фронті

Сьогодні, 07:27 Переглядів: 438

Мінцифри радить усім нам розробку львівських IT-шникІв для боротьби з рашистами

Від початку російського вторгнення в Україну, львівські ІТ-спеціалісти створили онлайн-гру, завдяки якій можна долати ворога, навіть не виходячи з укриття. Головне мати пристрій з доступом до інтернету. Про це повідомляє Мінцифри.





Що це за гра

Один гравець за одну годину гри надсилає близько 20 000 запитів для блокування сайтів, що обслуговують армію РФ. Кожна година гри, тобто вашого перебування на порталі, наближає сайти РФ до блокування.

Долучитися до гри дуже просто:

Зайдіть на сайт https://playforukraine.life

Якщо ви граєте з території України, обов’язково потрібно використовувати VPN. У інших країнах використання VPN не обов’язкове.

Виконуйте завдання, що вказані на сторінці.

Навіть якщо ви лишите сторінку на своєму комп'ютері або смартфоні відкритою, вона автоматично продовжить перевантажувати сайти агресора.

Чи це безпечно

Так. Гра не шкодить браузеру. Вона лише генерує постійний торрент автоматичного трафіку для атак на таргетовані вебсторінки, що робить їх недоступними.

За час існування такої гри розробники вже залучили близько 180 тисяч користувачів з різних країн, які здійснили 288 млрд атак. Було атаковано близько 200 ворожих сайтів!

Поділися з друзями, нехай теж грають із користю.