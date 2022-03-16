Ось що рашисти наробили вранці з Києвом: у 12-поверхівку влучив снаряд

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Окупанти продовжують гатити по густонаселених кварталах українських міст
Вранці в Шевченківському районі Києва в 12-поверхівку влучив снаряд. Інформацію та фото оприлюднило ДСНС, коли пройшов певний час з моменту обстрілів.
За попередньою інформацією, дві людини травмувалися. На місці працюють рятувальники.
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