Ось що рашисти наробили вранці з Києвом: у 12-поверхівку влучив снаряд

Сьогодні, 07:54 Переглядів: 420

Вранці в Шевченківському районі Києва в 12-поверхівку влучив снаряд. Інформацію та фото оприлюднило ДСНС, коли пройшов певний час з моменту обстрілів.

За попередньою інформацією, дві людини травмувалися. На місці працюють рятувальники.