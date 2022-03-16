Майже щосекунди Україну залишає  одна дитина через війну, загалом виїхало 3 млн українців

Понад 3 мільйона українців залишили територію України через вторгнення рф. Такі дані щодо біженців з України оприлюднили в ООН станом на 14-15 березня. За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, найбільше українців вирушило до кордону з Польщею — майже 2 мільйона.
Дані щодо кількості українських біженців у сусідніх країнах виглядають так:
З моменту початку російського вторгнення 24 лютого близько 1,5 мільйона дітей залишили Україну. Про це повідомили в Дитячому фонді ООН — ЮНІСЕФ. Фактично, щосекунди одна дитина їде з України, повідомили у фонді.
За даними ЮНІСЕФ, кількість українських дітей-біженців, які разом з батьками рятуються від російської військової агресії, перевищила один мільйон. Більшість сімей виїхали до Польщі, Угорщини, Словаччини, Молдови та Румунії.