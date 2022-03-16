Майже щосекунди Україну залишає одна дитина через війну, загалом виїхало 3 млн українців

Сьогодні, 08:26 Переглядів: 234

Понад 3 мільйона українців залишили територію України через вторгнення рф. Такі дані щодо біженців з України оприлюднили в ООН станом на 14-15 березня. За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, найбільше українців вирушило до кордону з Польщею — майже 2 мільйона.

Дані щодо кількості українських біженців у сусідніх країнах виглядають так:

Польща — за даними уряду станом на 15 березня йшлося про 1,830,711 людей;

— за даними уряду станом на 15 березня йшлося про 1,830,711 людей; Румунія — за даними уряду станом на 15 березня йшлося про 459,485 людей;

— за даними уряду станом на 15 березня йшлося про 459,485 людей; Молдова — за даними уряду станом на 14 березня йшлося про 337,215 людей;

— за даними уряду станом на 14 березня йшлося про 337,215 людей; Угорщина — за даними уряду станом на 15 березня йшлося про 267,570 людей;

— за даними уряду станом на 15 березня йшлося про 267,570 людей; Словаччина — за даними уряду станом на 14 березня йшлося про 213,000 людей;

— за даними уряду станом на 14 березня йшлося про 213,000 людей; рф — за даними уряду станом на 14 березня йшлося про 142,994 людей;

— за даними уряду станом на 14 березня йшлося про 142,994 людей; Білорусь — за даними уряду станом на 14 березня йшлося про 1,475 людей.

З моменту початку російського вторгнення 24 лютого близько 1,5 мільйона дітей залишили Україну. Про це повідомили в Дитячому фонді ООН — ЮНІСЕФ. Фактично, щосекунди одна дитина їде з України, повідомили у фонді.

За даними ЮНІСЕФ, кількість українських дітей-біженців, які разом з батьками рятуються від російської військової агресії, перевищила один мільйон. Більшість сімей виїхали до Польщі, Угорщини, Словаччини, Молдови та Румунії.