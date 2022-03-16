Не допомагайте ворогу! Що можна й не можна публікувати в інтернеті під час війни

Мінцифри склало інструкцію, як діяти, щоб не дати ворогу шанс скоригувати вогонь. Але при цьому розповісти всьому світу про злочини рашистів
Бійці інформаційного фронту, будьте обережні. Кожен ваш кадр в інтернеті чи на телебаченні може бути використаний проти нас.
Не всі пости російської атаки варто публікувати в соцмережах. Але що робити, коли необхідно повідомляти факти російської агресії світу?
Що не можна публікувати:
- Категорично заборонено стрімити в прямому ефірі ракетний обстріл та бомбардування. Такими кадрами ви тільки допоможете ворогу скоригувати вогонь. Почекайте з публікацією.
- Не публікуйте в інтернеті номери будинків, які постраждали під час обстрілу. Жодних геолокацій для окупанта!
- Не публікуйте неперевірену інформацію: фейки, платформи для збору коштів, російські пропагандистські матеріали тощо.
Що можна публікувати:
- Через деякий час після атаки ви можете публікувати в інтернеті всі злочини окупантів: зруйновані об'єкти архітектури, будинки, постраждалих. Нехай світ знає правду.
- Розвінчуйте фейки.
Якомога оперативніше ви можете ділитися кадрами про місцеперебування окупантів та їхньої техніки із ЗСУ завдяки нашому чатботу в Telegram @evorog_bot
Допомагайте армії, а не ворогам! Правильна тактика на війні — швидка перемога для країни.
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