Не допомагайте ворогу! Що можна й не можна публікувати в інтернеті під час війни

Сьогодні, 06:03 Переглядів: 356

Мінцифри склало інструкцію, як діяти, щоб не дати ворогу шанс скоригувати вогонь. Але при цьому розповісти всьому світу про злочини рашистів

Бійці інформаційного фронту, будьте обережні. Кожен ваш кадр в інтернеті чи на телебаченні може бути використаний проти нас.

Не всі пости російської атаки варто публікувати в соцмережах. Але що робити, коли необхідно повідомляти факти російської агресії світу?

Що не можна публікувати:

Категорично заборонено стрімити в прямому ефірі ракетний обстріл та бомбардування. Такими кадрами ви тільки допоможете ворогу скоригувати вогонь. Почекайте з публікацією.

Не публікуйте в інтернеті номери будинків, які постраждали під час обстрілу. Жодних геолокацій для окупанта!

Не публікуйте неперевірену інформацію: фейки, платформи для збору коштів, російські пропагандистські матеріали тощо.

Що можна публікувати:

Через деякий час після атаки ви можете публікувати в інтернеті всі злочини окупантів: зруйновані об'єкти архітектури, будинки, постраждалих. Нехай світ знає правду.

Розвінчуйте фейки.

Якомога оперативніше ви можете ділитися кадрами про місцеперебування окупантів та їхньої техніки із ЗСУ завдяки нашому чатботу в Telegram @evorog_bot

Допомагайте армії, а не ворогам! Правильна тактика на війні — швидка перемога для країни.