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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Росія використовує ракети-обманки, щоб обійти протиповітряну оборону України

Сьогодні, 05:30 Переглядів: 1 377

 

Про це пише The New York Times, посилаючись на джерела в американській розвідці. Можливо, це пояснює, чому сигнал тривоги останнім часом дають на всю територію України

Американська розвідка встановила, що балістичні ракети, якими Росія обстрілює Україну, оснащені обманками, які здатні обходити радари протиповітряної оборони та ракети теплового пошуку. Зокрема, такими обманками оснащено балістичні ракети малої дальності «Іскандер-М», які РФ запускає зі своєї території. Про це повідомляє «Обозреватель» з посиланням на The New York Times.

«Кожен наповнений електронікою і генерує радіосигнали, які глушать або підробляють радари противника, котрі намагаються відшукати «Іскандер-М», і містять джерело тепла для притягування ракет, що наближаються», - цитує видання слова джерела в американській розвідці

 

Американські розвідники також, як виглядають ці пристрої: вони мають близько 30 см завдовжки, мають форму дротика, забарвлені в білий колір з помаранчевим «хвостом».

В американській розвідці припускають, що саме через використання таких «обманок» українській ППО досить складно перехоплювати ракети «Іскандер».

Втім, у використанні обманок американські експерти вбачають «певний рівень недбалості або невідкладності», адже російське командування не може не знати, що рештки цих пристроїв буде зібрано і передано для вивчення західними розвідслужбами. А відтак протиповітряну оборону НАТО можна буде запрограмувати на ураження цих цілей. Тож не виключено, що це все свідчить про безвихідь, в яку потрапила Росія в Україні.

У публікації The New York Times також відзначено, що Росія, програючи війну на землі, все більше покладається на повітряні бомбардування, обстріли міст та цивільного населення, зокрема, з застосуванням заборонених видів боєприпасів.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: ракети оборона війна Путин против украинского народа
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