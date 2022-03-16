9 аргументів, чому українці з росіянами не братські народи (і ніколи ними не будуть)

Сьогодні, 05:03 Переглядів: 149

Фахівці-історики з Інституту національної пам’яті у короткій візуалізованій формі на основі наукових напрацювань підготували 9 аргументів, щоб розповісти, чому українці з росіянами не братські народи.

- Українці та росіяни не братські народи. Ніколи ними не були, не є і точно не будемо. Команди Міністерства культури та інформаційної політики і Українського інституту національної пам’яті вкотре пояснили це. Може знадобитися як пам’ятка російським полоненим та окупантам, - написав у своєму офіційному телеграм-каналі міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.