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Кременчук, Надзвичайні новини

Із 2-ї години ночі кременчужани у сховищах, вибухи чули у Вінниці

Сьогодні, 04:40 Переглядів: 781

Сигнал тривоги фактично на свій території України

Із 2.13 ночі ночі кременчужани у сховищах - принаймні мають там бути задля власної безпеки. Повітряна тривога оголошена фактично на вісй території України. Разом з нами ховаються Київ, Харків, Одеса, Ізмаїл, Полтава, Миколаїв, Біла Церква, Київська, Львівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Вінницька, Черкаська, Івано-Франківська, Волинська, Тернопільська, Рівненська, Хмельницька області.

О 4.35 Суспільне повідомило, що вибухи чули у Вінниці. Деталі про вибухи повідомляти не можна!

У жодному разі не повідомляйте нікому точне місце влучення снаряда і не викладайте відео в момент удару. Ваш «ексклюзив» може коштувати комусь життя. Особливо ця інформація стосується лідерів думок та власників багатотисячних телеграм-каналів!

Як вороги отримують інформацію про обстріли у чатах різних міст


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Автор: Татьяна Донченко
Теги: війна Путин против украинского народа тривога
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