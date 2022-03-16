Із 2-ї години ночі кременчужани у сховищах, вибухи чули у Вінниці

Сьогодні, 04:40 Переглядів: 781

Із 2.13 ночі ночі кременчужани у сховищах - принаймні мають там бути задля власної безпеки. Повітряна тривога оголошена фактично на вісй території України. Разом з нами ховаються Київ, Харків, Одеса, Ізмаїл, Полтава, Миколаїв, Біла Церква, Київська, Львівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Вінницька, Черкаська, Івано-Франківська, Волинська, Тернопільська, Рівненська, Хмельницька області.

О 4.35 Суспільне повідомило, що вибухи чули у Вінниці. Деталі про вибухи повідомляти не можна!

У жодному разі не повідомляйте нікому точне місце влучення снаряда і не викладайте відео в момент удару. Ваш «ексклюзив» може коштувати комусь життя. Особливо ця інформація стосується лідерів думок та власників багатотисячних телеграм-каналів!



