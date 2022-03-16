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Як вороги отримують інформацію про обстріли у чатах різних міст

Сьогодні, 04:30 Переглядів: 357

 

Виявити диверсантів можна за однаковими типовими повідомленнями

Стало відомо, як вороги отримують інформацію про обстріли у чатах різних міст.

Користувачі-боти або «живі» акаунти відправляють у чатах повідомлення, щоб дізнатися ступінь руйнувань від бомбардування та точну локацію для коригування вогню. Вони пишуть у чатах щойно обстріляних міст. Виявити їх можна за однаковими типовими повідомленнями (зверніть увагу на фото).

У жодному разі не повідомляйте нікому точне місце влучення снаряда і не викладайте відео в момент удару. Ваш «ексклюзив» може коштувати комусь життя. Особливо ця інформація стосується лідерів думок та власників багатотисячних телеграм-каналів!

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Автор: Катерина Турубара
Теги: диверсанти диверсія війна обстріли
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