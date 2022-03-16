Стало відомо, як вороги отримують інформацію про обстріли у чатах різних міст.
Користувачі-боти або «живі» акаунти відправляють у чатах повідомлення, щоб дізнатися ступінь руйнувань від бомбардування та точну локацію для коригування вогню. Вони пишуть у чатах щойно обстріляних міст. Виявити їх можна за однаковими типовими повідомленнями (зверніть увагу на фото).
У жодному разі не повідомляйте нікому точне місце влучення снаряда і не викладайте відео в момент удару. Ваш «ексклюзив» може коштувати комусь життя. Особливо ця інформація стосується лідерів думок та власників багатотисячних телеграм-каналів!