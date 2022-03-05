Президент Зеленський сьогодні проведе онлайн-зустріч із представниками Сенату США

повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN.

Президент України Володимир Зеленський проведе у суботу онлайн-зустріч із представниками Сенату США, повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN.

«Сенатори США від Демократичної та Республіканської партій отримали запрошення на віртуальну зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським у суботу», - стверджує телеканал.

Зазначається, що запрошення поширило посольство України у США. Зустріч має відбутися о 09:30 за вашингтонським часом (16:30 за Києвом).