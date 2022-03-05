Президент Зеленський сьогодні проведе онлайн-зустріч із представниками Сенату США
Сьогодні, 06:41
Переглядів: 117
Зустріч має відбутися о 16.30 за київським часом
Президент України Володимир Зеленський проведе у суботу онлайн-зустріч із представниками Сенату США, повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN.
«Сенатори США від Демократичної та Республіканської партій отримали запрошення на віртуальну зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським у суботу», - стверджує телеканал.
Зазначається, що запрошення поширило посольство України у США. Зустріч має відбутися о 09:30 за вашингтонським часом (16:30 за Києвом).
- 24 лютого президент РФ Путін оголосив про початок вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та руйнують ключові об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.
- В Україні запровадили воєнний стан та оголосили загальну мобілізацію. Збройні сили України за підтримки всього народу мужньо протистоять агресії.
- Україна офіційно направила позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан ініціював початок розслідування.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.