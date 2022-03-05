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Політика, Путін проти українського народу

Президент Зеленський сьогодні проведе онлайн-зустріч із представниками Сенату США

Сьогодні, 06:41 Переглядів: 117

 

Зустріч має відбутися о 16.30 за київським часом
Президент України Володимир Зеленський проведе у суботу онлайн-зустріч із представниками Сенату США, повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN.
«Сенатори США від Демократичної та Республіканської партій отримали запрошення на віртуальну зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським у суботу», - стверджує телеканал.
Зазначається, що запрошення поширило посольство України у США. Зустріч має відбутися о 09:30 за вашингтонським часом (16:30 за Києвом).
  • 24 лютого президент РФ Путін оголосив про початок вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та руйнують ключові об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.
  • В Україні запровадили воєнний стан та оголосили загальну мобілізацію. Збройні сили України за підтримки всього народу мужньо протистоять агресії.
  • Україна офіційно направила позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан ініціював початок розслідування.
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Зеленський США війна Путин против украинского народа
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