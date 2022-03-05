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Бізнес/Робота, Гроші, Політика, Путін проти українського народу

Понад 100 світових брендів пішло з ринку РФ через війну, яку росія веде в Україні

Сьогодні, 06:21 Переглядів: 160

 

Дані станом на 5 березня

Станом на 5 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній. Список подає ТСН.

«Українська дипломатія бореться з агресором у кожній столиці, аби завдавати максимальні удари по російській економіці. Це включає не лише повну секторальну та фінансову ізоляцію, але і розрив усіх бізнес-зв’язків. Тут дуже допомагає тиск українських громад, які зараз перебувають у тотальній мобілізації, а також тиск громадськості іноземних країн. Результати масштабні. На сьогодні світовий бізнес буквально відправляє Росію у вільне плавання у відповідному напрямі», - зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

 Він закликав тиснути на іноземний бізнес, аби той ішов з російського ринку.

Список компаній, які пішли з російського ринку

  1. ABC News - австралійська телерадіокомпанія заявила про призупинення роботи своїх журналістів у Росії через новий закон РФ, який передбачає кримінальну відповідальність через "неправдиву" інформацію про російську армію.
  2. Airbnb - сервіс оренди житла призупиняє діяльність в Росії та Білорусі.
  3. Apple Pay – повний блок.
  4. Apple ­– повний вихід із ринку.
  5. Adidas ­– відмова від роботи зі збірною з футболу.
  6. Audi – виходять із ринку.
  7. AMD – призупинили постачання всієї продукції до Росії та Білорусі.
  8. Amazon – повний блок всього рітейлу.
  9. Adobe – повний блок.
  10. Autodesk - найбільший розробник програмного забезпечення для будівництва та машинобудування зупиняє роботу в Росії.
  11. Bloomberg - агентство новин оголосило про зупинення роботи в Росії. 
  12. British Petrolium – вийшли з «Роснефти» 20% акцій.
  13. BBC – відкликання ліцензій на мовлення.
  14. BMW ­– закриває заводи, блокує постачання.
  15. Bolt – вихід із ринку.
  16. Boeing – вихід із ринку.
  17. Booking - сервіс оренди житла не працюватиме на російському ринку.
  18. Chevrolet – виходять з ринку.
  19. Cannes Festival ­– блок російської делегації.
  20. Canon – інтернет-магазин техніки йде з російського ринку.
  21. Cadillac – виходять з ринку.
  22. CBS News - канадська телерадіокомпанія заявила про призупинення роботи своїх журналістів у Росії через новий закон РФ, який передбачає кримінальну відповідальність через «неправдиву» інформацію про російську армію.
  23. Carlsberg ­– обмеження експорту.
  24. Cartier - французький ювелірний дім закрив свої магазини в Росії.
  25. Cex Io ­– крипто-майданчик блокує російських користувачів.
  26. Cinema 4D ­– не працює програма.
  27. CNN - американська телекомпанія припиняє мовлення в Росії.
  28. Cisco - американський виробник мережевого обладнання та програмного забезпечення Cisco Systems Inc. призупинив діяльність у Росії та Білорусі.
  29. Danone ­– вихід із ринку разом із дочірньою компанією "Простоквашино".
  30. Dassault - зупиняє постачання джетів Falcon до Росії.
  31. Diageo - Johnnie Walker, Captain Morgan, Guinness, Smirnoff, Baileys, White Horse та інші бренди компанії Diageo припиняють експорт до Росії.
  32. Disney ­– скасування всіх фільмів.
  33. Dell – вихід з ринку.
  34. Dropbox –­ припиняє працювати в Росії за кілька днів.
  35. DHL – вихід з ринку.
  36. Embraer - бразильський авіабудівний конгломерат перестає постачати до Росії запчастини для літаків свого виробництва. Таких літаків у РФ 15, їх використовує авіакомпанія S7 на внутрішніх маршрутах.
  37. EPAM  - закриває російський офіс, перестає обслуговувати російських клієнтів.
  38. Eurovision – дискваліфікація.
  39. Ericsson – вихід з ринку.
  40. Exxon Mobil – відкликають усіх фахівців із нафтових компаній Росії.
  41. Etsy ­– блок усіх балансів на російських рахунках. 
  42. Facebook ­– соцмережа заблокувала акаунти російських пропагандистських ЗМІ. Сама Росія повністю заблокувала соцмережу на території РФ, аби обмежити доступ своїх громадян до правдивої інформації про війну РВ проти України.
  43. FedEx ­– повна заборона постачання.
  44. Formula 1 ­– скасування турніру в Сочі.
  45. Ford ­– закриває усі магазини.
  46. FIFA – дискваліфікація збірної на ЧС та заборона на проведення будь-яких міжнародних матчів у Росії.
  47. Google, YouTube - материнська компанія цих сервісів - Alphabet Inc. - заявила про призупинення продажу онлайн-реклами в Росії.
  48. Google Pay – частковий блок.
  49. Google Maps – блок інформації для Росії.
  50. General Motors – зупиняє експорт.
  51. HP ­– заборона ввезення.
  52. H&M – бренд одягу припинив продажі в Росії.
  53. Harley Davidson – припинення постачання.
  54. Hermes - бутіки модного французького дому закриваються у РФ.
  55. IKEA - групи компаній вирішили тимчасово призупинити діяльність в Росії.
  56. Instagram – блокування пропаганди.
  57. Intel – призупинили постачання всієї продукції до Росії та Білорусі.
  58. Jaguar – виходять з ринку.
  59. Jooble – видалили сервіс та зробили заяву.
  60. KUNA – вихід з ринку.
  61. LEGO - компанія призупинила постачання свої товарів до Росії.
  62. Lenovo – вихід з ринку
  63. LinkedIn ­– готуються до повного виходу з країни.
  64. Louis Vuitton - французький дім моди закриває всі 124 магазини в Росії.
  65. MOK – скасування всіх змагань.
  66. Mastercard – призупинення виробництва карток, відключення кількох банків.
  67. Maersk – зупинка поставок в/з Росії ­– прощавай одяг з Aliexpress і ASOS.
  68. Marks & Spencer - зупиняє постачання до Росії.
  69. Mercedes-Benz ­– вихід з країни.
  70. Megogo – видалення всіх російських фільмів.
  71. Metro ­– звільнення 10 тис. працівників.
  72. Mitsubishi ­– звільнення працівників 141 сервісного центру.
  73. Microsoft - припиняє продаж товарів та надання послуг в РФ.
  74. Mobile World Congress – відмова акредетації для делегації з Росії.
  75. NFT ­– блок коштів користувачів з Росії та Білорусі, переказ їхніх грошей Україні.
  76. NHL ­– повний блок для гравців з Росії.
  77. Netflix – блок для російських підписок, зупинка виробництва російських серіалів.
  78. Nike – закривають усі магазини.
  79. Nintendo – заборона на покупки в рублях.
  80. Nestle – закриває всі 6 фабрик у Росії.
  81. Nokia ­– припинила постачання свого обладнання до Росії та співпрацю з російськими партнерами.
  82. OnlyFans ­– блокування країни.
  83. Oracle ­– припинення всіх операцій в Росії.
  84. Paysera – блокування.
  85. PayPal ­– заморозка рахунків на виведення.
  86. Panasonic - зупиняє торгові операції із Росією.
  87. Paramount – блок кінопрокату.
  88. Parimatch ­­­– відкликали франшизу.
  89. Play Station ­– неможливо здійснити оплату.
  90. Pornhub ­– заборона доступу до контенту.
  91. Porsche ­– вихід з Росії.
  92. Renault ­– вихід із ринку.
  93. Rolls-Royce - ухвалив рішення зупинити постачання машин до Росії.
  94. Samsung - зупиняє постачання побутової техніки, телефонів та чипів до Росії.
  95. Samsung pay ­– блокування сервісу.
  96. Sabre - глобальна система електронного бронювання квитків видалила з бази російську авіакомпанію "Аерофлот".
  97. Snapchat ­– блокування додатку для Росії та Білорусі.
  98. Scania ­– вихід з Росії.
  99. Škoda - зупиняє діяльність у Росії.
  100. фSpaceX ­– постачання Starlink до України.
  101. Shell – розрив контракту з «Газпромом».
  102. Spotify ­– неможливість оплати передплати, закриває свої офіси в Росії «на невизначений термін»
  103. Sony ­– блок кінопрокату.
  104. Swarovski - австрійська компанія, яка спеціалізується на виробництві прикрас оголосила про зупинення продажу на території Росії. 
  105. Twitter – не можна реєструвати акаунти громадянам Росії. У відповідь Росія заблокувала соцмережу на території РФ, аби обмежити доступ своїх громадян до правдивої інформації про війну РВ проти України.
  106. TikTok ­– масове блокування агресивних користувачів і так званих ЗМІ.
  107. Toyota ­– звільнення 2600 співробітників з Росії.
  108. UEFA ­– скасування фіналу Ліги Чемпіонів у Санкт-Петербурзі, заборона всім клубам на участь у ЛЧ та ЛЕ, розрив контракту з генеральним спонсором «Газпромом».
  109. UPS ­– повна заборона постачання.
  110. Universal pictures ­– блок кінопрокату.
  111. Visa – блокування банків під санкціями.
  112. Volksvwagen ­– виходять із країни.
  113. Volvo – виходять з Росії.
  114. Yandex – виключення акцій компанії з котирувань на біржі Нью-Йорка.
  115. YouTube ­– блокування сотень російських каналів та їхньої монетизації.
  116. Warner Bros. ­– скасування всього кінопрокату.
  117. Webmoney ­– заборона транзакцій.
  118. Zoom ­– відкликання ліцензій на розробку програмного забезпечення.

Нагадаємо, українські супермаркети почали масово видаляти з полиць Coca Cola, яка продається в росії.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: війна санкції Путин против украинского народа
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