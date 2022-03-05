Понад 100 світових брендів пішло з ринку РФ через війну, яку росія веде в Україні

Сьогодні, 06:21 Переглядів: 160

Станом на 5 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній. Список подає ТСН.

«Українська дипломатія бореться з агресором у кожній столиці, аби завдавати максимальні удари по російській економіці. Це включає не лише повну секторальну та фінансову ізоляцію, але і розрив усіх бізнес-зв’язків. Тут дуже допомагає тиск українських громад, які зараз перебувають у тотальній мобілізації, а також тиск громадськості іноземних країн. Результати масштабні. На сьогодні світовий бізнес буквально відправляє Росію у вільне плавання у відповідному напрямі», - зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він закликав тиснути на іноземний бізнес, аби той ішов з російського ринку.

Список компаній, які пішли з російського ринку

ABC News - австралійська телерадіокомпанія заявила про призупинення роботи своїх журналістів у Росії через новий закон РФ, який передбачає кримінальну відповідальність через "неправдиву" інформацію про російську армію. Airbnb - сервіс оренди житла призупиняє діяльність в Росії та Білорусі. Apple Pay – повний блок. Apple ­– повний вихід із ринку. Adidas ­– відмова від роботи зі збірною з футболу. Audi – виходять із ринку. AMD – призупинили постачання всієї продукції до Росії та Білорусі. Amazon – повний блок всього рітейлу. Adobe – повний блок. Autodesk - найбільший розробник програмного забезпечення для будівництва та машинобудування зупиняє роботу в Росії. Bloomberg - агентство новин оголосило про зупинення роботи в Росії. British Petrolium – вийшли з «Роснефти» 20% акцій. BBC – відкликання ліцензій на мовлення. BMW ­– закриває заводи, блокує постачання. Bolt – вихід із ринку. Boeing – вихід із ринку. Booking - сервіс оренди житла не працюватиме на російському ринку. Chevrolet – виходять з ринку. Cannes Festival ­– блок російської делегації. Canon – інтернет-магазин техніки йде з російського ринку. Cadillac – виходять з ринку. CBS News - канадська телерадіокомпанія заявила про призупинення роботи своїх журналістів у Росії через новий закон РФ, який передбачає кримінальну відповідальність через «неправдиву» інформацію про російську армію. Carlsberg ­– обмеження експорту. Cartier - французький ювелірний дім закрив свої магазини в Росії. Cex Io ­– крипто-майданчик блокує російських користувачів. Cinema 4D ­– не працює програма. CNN - американська телекомпанія припиняє мовлення в Росії. Cisco - американський виробник мережевого обладнання та програмного забезпечення Cisco Systems Inc. призупинив діяльність у Росії та Білорусі. Danone ­– вихід із ринку разом із дочірньою компанією "Простоквашино". Dassault - зупиняє постачання джетів Falcon до Росії. Diageo - Johnnie Walker, Captain Morgan, Guinness, Smirnoff, Baileys, White Horse та інші бренди компанії Diageo припиняють експорт до Росії. Disney ­– скасування всіх фільмів. Dell – вихід з ринку. Dropbox –­ припиняє працювати в Росії за кілька днів. DHL – вихід з ринку. Embraer - бразильський авіабудівний конгломерат перестає постачати до Росії запчастини для літаків свого виробництва. Таких літаків у РФ 15, їх використовує авіакомпанія S7 на внутрішніх маршрутах. EPAM - закриває російський офіс, перестає обслуговувати російських клієнтів. Eurovision – дискваліфікація. Ericsson – вихід з ринку. Exxon Mobil – відкликають усіх фахівців із нафтових компаній Росії. Etsy ­– блок усіх балансів на російських рахунках. Facebook ­– соцмережа заблокувала акаунти російських пропагандистських ЗМІ. Сама Росія повністю заблокувала соцмережу на території РФ, аби обмежити доступ своїх громадян до правдивої інформації про війну РВ проти України. FedEx ­– повна заборона постачання. Formula 1 ­– скасування турніру в Сочі. Ford ­– закриває усі магазини. FIFA – дискваліфікація збірної на ЧС та заборона на проведення будь-яких міжнародних матчів у Росії. Google, YouTube - материнська компанія цих сервісів - Alphabet Inc. - заявила про призупинення продажу онлайн-реклами в Росії. Google Pay – частковий блок. Google Maps – блок інформації для Росії. General Motors – зупиняє експорт. HP ­– заборона ввезення. H&M – бренд одягу припинив продажі в Росії. Harley Davidson – припинення постачання. Hermes - бутіки модного французького дому закриваються у РФ. IKEA - групи компаній вирішили тимчасово призупинити діяльність в Росії. Instagram – блокування пропаганди. Intel – призупинили постачання всієї продукції до Росії та Білорусі. Jaguar – виходять з ринку. Jooble – видалили сервіс та зробили заяву. KUNA – вихід з ринку. LEGO - компанія призупинила постачання свої товарів до Росії. Lenovo – вихід з ринку LinkedIn ­– готуються до повного виходу з країни. Louis Vuitton - французький дім моди закриває всі 124 магазини в Росії. MOK – скасування всіх змагань. Mastercard – призупинення виробництва карток, відключення кількох банків. Maersk – зупинка поставок в/з Росії ­– прощавай одяг з Aliexpress і ASOS. Marks & Spencer - зупиняє постачання до Росії. Mercedes-Benz ­– вихід з країни. Megogo – видалення всіх російських фільмів. Metro ­– звільнення 10 тис. працівників. Mitsubishi ­– звільнення працівників 141 сервісного центру. Microsoft - припиняє продаж товарів та надання послуг в РФ. Mobile World Congress – відмова акредетації для делегації з Росії. NFT ­– блок коштів користувачів з Росії та Білорусі, переказ їхніх грошей Україні. NHL ­– повний блок для гравців з Росії. Netflix – блок для російських підписок, зупинка виробництва російських серіалів. Nike – закривають усі магазини. Nintendo – заборона на покупки в рублях. Nestle – закриває всі 6 фабрик у Росії. Nokia ­– припинила постачання свого обладнання до Росії та співпрацю з російськими партнерами. OnlyFans ­– блокування країни. Oracle ­– припинення всіх операцій в Росії. Paysera – блокування. PayPal ­– заморозка рахунків на виведення. Panasonic - зупиняє торгові операції із Росією. Paramount – блок кінопрокату. Parimatch ­­­– відкликали франшизу. Play Station ­– неможливо здійснити оплату. Pornhub ­– заборона доступу до контенту. Porsche ­– вихід з Росії. Renault ­– вихід із ринку. Rolls-Royce - ухвалив рішення зупинити постачання машин до Росії. Samsung - зупиняє постачання побутової техніки, телефонів та чипів до Росії. Samsung pay ­– блокування сервісу. Sabre - глобальна система електронного бронювання квитків видалила з бази російську авіакомпанію "Аерофлот". Snapchat ­– блокування додатку для Росії та Білорусі. Scania ­– вихід з Росії. Škoda - зупиняє діяльність у Росії. фSpaceX ­– постачання Starlink до України. Shell – розрив контракту з «Газпромом». Spotify ­– неможливість оплати передплати, закриває свої офіси в Росії «на невизначений термін» Sony ­– блок кінопрокату. Swarovski - австрійська компанія, яка спеціалізується на виробництві прикрас оголосила про зупинення продажу на території Росії. Twitter – не можна реєструвати акаунти громадянам Росії. У відповідь Росія заблокувала соцмережу на території РФ, аби обмежити доступ своїх громадян до правдивої інформації про війну РВ проти України. TikTok ­– масове блокування агресивних користувачів і так званих ЗМІ. Toyota ­– звільнення 2600 співробітників з Росії. UEFA ­– скасування фіналу Ліги Чемпіонів у Санкт-Петербурзі, заборона всім клубам на участь у ЛЧ та ЛЕ, розрив контракту з генеральним спонсором «Газпромом». UPS ­– повна заборона постачання. Universal pictures ­– блок кінопрокату. Visa – блокування банків під санкціями. Volksvwagen ­– виходять із країни. Volvo – виходять з Росії. Yandex – виключення акцій компанії з котирувань на біржі Нью-Йорка. YouTube ­– блокування сотень російських каналів та їхньої монетизації. Warner Bros. ­– скасування всього кінопрокату. Webmoney ­– заборона транзакцій. Zoom ­– відкликання ліцензій на розробку програмного забезпечення.

Нагадаємо, українські супермаркети почали масово видаляти з полиць Coca Cola, яка продається в росії.