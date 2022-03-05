Понад 100 світових брендів пішло з ринку РФ через війну, яку росія веде в Україні

Станом на 5 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній. Список подає ТСН.
«Українська дипломатія бореться з агресором у кожній столиці, аби завдавати максимальні удари по російській економіці. Це включає не лише повну секторальну та фінансову ізоляцію, але і розрив усіх бізнес-зв’язків. Тут дуже допомагає тиск українських громад, які зараз перебувають у тотальній мобілізації, а також тиск громадськості іноземних країн. Результати масштабні. На сьогодні світовий бізнес буквально відправляє Росію у вільне плавання у відповідному напрямі», - зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Він закликав тиснути на іноземний бізнес, аби той ішов з російського ринку.
Список компаній, які пішли з російського ринку
- ABC News - австралійська телерадіокомпанія заявила про призупинення роботи своїх журналістів у Росії через новий закон РФ, який передбачає кримінальну відповідальність через "неправдиву" інформацію про російську армію.
- Airbnb - сервіс оренди житла призупиняє діяльність в Росії та Білорусі.
- Apple Pay – повний блок.
- Apple – повний вихід із ринку.
- Adidas – відмова від роботи зі збірною з футболу.
- Audi – виходять із ринку.
- AMD – призупинили постачання всієї продукції до Росії та Білорусі.
- Amazon – повний блок всього рітейлу.
- Adobe – повний блок.
- Autodesk - найбільший розробник програмного забезпечення для будівництва та машинобудування зупиняє роботу в Росії.
- Bloomberg - агентство новин оголосило про зупинення роботи в Росії.
- British Petrolium – вийшли з «Роснефти» 20% акцій.
- BBC – відкликання ліцензій на мовлення.
- BMW – закриває заводи, блокує постачання.
- Bolt – вихід із ринку.
- Boeing – вихід із ринку.
- Booking - сервіс оренди житла не працюватиме на російському ринку.
- Chevrolet – виходять з ринку.
- Cannes Festival – блок російської делегації.
- Canon – інтернет-магазин техніки йде з російського ринку.
- Cadillac – виходять з ринку.
- CBS News - канадська телерадіокомпанія заявила про призупинення роботи своїх журналістів у Росії через новий закон РФ, який передбачає кримінальну відповідальність через «неправдиву» інформацію про російську армію.
- Carlsberg – обмеження експорту.
- Cartier - французький ювелірний дім закрив свої магазини в Росії.
- Cex Io – крипто-майданчик блокує російських користувачів.
- Cinema 4D – не працює програма.
- CNN - американська телекомпанія припиняє мовлення в Росії.
- Cisco - американський виробник мережевого обладнання та програмного забезпечення Cisco Systems Inc. призупинив діяльність у Росії та Білорусі.
- Danone – вихід із ринку разом із дочірньою компанією "Простоквашино".
- Dassault - зупиняє постачання джетів Falcon до Росії.
- Diageo - Johnnie Walker, Captain Morgan, Guinness, Smirnoff, Baileys, White Horse та інші бренди компанії Diageo припиняють експорт до Росії.
- Disney – скасування всіх фільмів.
- Dell – вихід з ринку.
- Dropbox – припиняє працювати в Росії за кілька днів.
- DHL – вихід з ринку.
- Embraer - бразильський авіабудівний конгломерат перестає постачати до Росії запчастини для літаків свого виробництва. Таких літаків у РФ 15, їх використовує авіакомпанія S7 на внутрішніх маршрутах.
- EPAM - закриває російський офіс, перестає обслуговувати російських клієнтів.
- Eurovision – дискваліфікація.
- Ericsson – вихід з ринку.
- Exxon Mobil – відкликають усіх фахівців із нафтових компаній Росії.
- Etsy – блок усіх балансів на російських рахунках.
- Facebook – соцмережа заблокувала акаунти російських пропагандистських ЗМІ. Сама Росія повністю заблокувала соцмережу на території РФ, аби обмежити доступ своїх громадян до правдивої інформації про війну РВ проти України.
- FedEx – повна заборона постачання.
- Formula 1 – скасування турніру в Сочі.
- Ford – закриває усі магазини.
- FIFA – дискваліфікація збірної на ЧС та заборона на проведення будь-яких міжнародних матчів у Росії.
- Google, YouTube - материнська компанія цих сервісів - Alphabet Inc. - заявила про призупинення продажу онлайн-реклами в Росії.
- Google Pay – частковий блок.
- Google Maps – блок інформації для Росії.
- General Motors – зупиняє експорт.
- HP – заборона ввезення.
- H&M – бренд одягу припинив продажі в Росії.
- Harley Davidson – припинення постачання.
- Hermes - бутіки модного французького дому закриваються у РФ.
- IKEA - групи компаній вирішили тимчасово призупинити діяльність в Росії.
- Instagram – блокування пропаганди.
- Intel – призупинили постачання всієї продукції до Росії та Білорусі.
- Jaguar – виходять з ринку.
- Jooble – видалили сервіс та зробили заяву.
- KUNA – вихід з ринку.
- LEGO - компанія призупинила постачання свої товарів до Росії.
- Lenovo – вихід з ринку
- LinkedIn – готуються до повного виходу з країни.
- Louis Vuitton - французький дім моди закриває всі 124 магазини в Росії.
- MOK – скасування всіх змагань.
- Mastercard – призупинення виробництва карток, відключення кількох банків.
- Maersk – зупинка поставок в/з Росії – прощавай одяг з Aliexpress і ASOS.
- Marks & Spencer - зупиняє постачання до Росії.
- Mercedes-Benz – вихід з країни.
- Megogo – видалення всіх російських фільмів.
- Metro – звільнення 10 тис. працівників.
- Mitsubishi – звільнення працівників 141 сервісного центру.
- Microsoft - припиняє продаж товарів та надання послуг в РФ.
- Mobile World Congress – відмова акредетації для делегації з Росії.
- NFT – блок коштів користувачів з Росії та Білорусі, переказ їхніх грошей Україні.
- NHL – повний блок для гравців з Росії.
- Netflix – блок для російських підписок, зупинка виробництва російських серіалів.
- Nike – закривають усі магазини.
- Nintendo – заборона на покупки в рублях.
- Nestle – закриває всі 6 фабрик у Росії.
- Nokia – припинила постачання свого обладнання до Росії та співпрацю з російськими партнерами.
- OnlyFans – блокування країни.
- Oracle – припинення всіх операцій в Росії.
- Paysera – блокування.
- PayPal – заморозка рахунків на виведення.
- Panasonic - зупиняє торгові операції із Росією.
- Paramount – блок кінопрокату.
- Parimatch – відкликали франшизу.
- Play Station – неможливо здійснити оплату.
- Pornhub – заборона доступу до контенту.
- Porsche – вихід з Росії.
- Renault – вихід із ринку.
- Rolls-Royce - ухвалив рішення зупинити постачання машин до Росії.
- Samsung - зупиняє постачання побутової техніки, телефонів та чипів до Росії.
- Samsung pay – блокування сервісу.
- Sabre - глобальна система електронного бронювання квитків видалила з бази російську авіакомпанію "Аерофлот".
- Snapchat – блокування додатку для Росії та Білорусі.
- Scania – вихід з Росії.
- Škoda - зупиняє діяльність у Росії.
- фSpaceX – постачання Starlink до України.
- Shell – розрив контракту з «Газпромом».
- Spotify – неможливість оплати передплати, закриває свої офіси в Росії «на невизначений термін»
- Sony – блок кінопрокату.
- Swarovski - австрійська компанія, яка спеціалізується на виробництві прикрас оголосила про зупинення продажу на території Росії.
- Twitter – не можна реєструвати акаунти громадянам Росії. У відповідь Росія заблокувала соцмережу на території РФ, аби обмежити доступ своїх громадян до правдивої інформації про війну РВ проти України.
- TikTok – масове блокування агресивних користувачів і так званих ЗМІ.
- Toyota – звільнення 2600 співробітників з Росії.
- UEFA – скасування фіналу Ліги Чемпіонів у Санкт-Петербурзі, заборона всім клубам на участь у ЛЧ та ЛЕ, розрив контракту з генеральним спонсором «Газпромом».
- UPS – повна заборона постачання.
- Universal pictures – блок кінопрокату.
- Visa – блокування банків під санкціями.
- Volksvwagen – виходять із країни.
- Volvo – виходять з Росії.
- Yandex – виключення акцій компанії з котирувань на біржі Нью-Йорка.
- YouTube – блокування сотень російських каналів та їхньої монетизації.
- Warner Bros. – скасування всього кінопрокату.
- Webmoney – заборона транзакцій.
- Zoom – відкликання ліцензій на розробку програмного забезпечення.
Нагадаємо, українські супермаркети почали масово видаляти з полиць Coca Cola, яка продається в росії.