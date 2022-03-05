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Понад 70% американців висловилися за закриття неба над Україною - дані опитування

Сьогодні, 05:56 Переглядів: 283

 

Такими є дані опитування Reuters/Ipsos, проведеного 3 та 4 березня 

Переважна більшість американців вважає, що Сполучені Штати повинні припинити купувати російські нафту і газ та співпрацювати з НАТО над закриттям неба для захисту України від російських авіаударів. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на опитування.

  • Близько 74% американців заявили, що США та їхні союзники по НАТО повинні закрити небо над Україною.
  • 80% опитаних американців заявили, що США мають припинити купувати російську нафту.
  • 81% американців вважає, що Вашингтон повинен ввести додаткові санкції проти Росії, у порівнянні з 77% у попередньому опитуванні.
  • Близько 77% респондентів згідні, що США мають конфіскувати активи російських олігархів, пов’язаних з президентом Росії Володимиром Путіним.
  • Близько 62% респондентів в опитуванні Reuters/Ipsos заявили, що варто платити більше за паливо та газ через кризу, щоб захистити іншу демократичну країну (тобто Україну).
  • 72% опитаних заявили, що вважають, що США повинні надати Україні зброю.
  • Близько 74%  підтвердили, що їхня країна повинна прийняти українських біженців.

Опитування про Україну проводилося онлайн та англійською мовою по всій території США й охопило 831 дорослу особу.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: НАТО Україна війна Путин против украинского народа
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