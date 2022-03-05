Ось як тепер виглядає розбомблена окупантами ТЕЦ в Охтирці

Сьогодні, 07:09 Переглядів: 806

Під час обстрілів на ТЕЦ загинуло 5 працівників, місто без тепла

Окупанти знищили котли та машинне відділення Охтирської ТЕЦ. Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький та розмістив у своєму телеграм-каналі фото того, що залишилося від ТЕЦ, яку знищила російська авіація 3 березня.

За його інформацією, загинули п'ятеро працівників ТЕЦ, які знаходилися у ній під час бомбардування.

Місто лишилося без тепла. Пів міста й надалі залишається без електроенергії. Зруйновані опори та обірвані лінії електропередач: як високовольтні, так і лінії електропередач Обленерго. Російська армія, яка прийшла до нас з війною, руйнує наші міста. Руйнує об'єкти критичної інфраструктури.