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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Десята доба протистояння: ЗСУ тримають рубежі – повідомлення Міноборони на 6.00

Сьогодні, 07:26 Переглядів: 653

 

«На жаль про всі наші успіхи ми поки що не можемо розповісти, щоб не зірвати задумане», - попередило Міноборони

Міністерство оборони України опублікувало оперативну інформацію за минулу добу станом на 6.00 ранку 5 березня. Головний месседж Міноборони – ЗСУ тримає рубежі на всіх напрямках, а на окремих напрямках атакує противника та змушує відступати. Далі – текст зведення.

«Розпочато десяту добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Збройними Силами України і підрозділами Сил безпеки та оборони України ведуться запеклі бої зі звільнення Українських міст від російських окупантів. Частини та підрозділи загарбників деморалізовані, солдати та офіцери окупаційної армії продовжують здаватися у полон, втікають, залишаючи на Українській землі озброєння і техніку. Активними бойовими діями завдають втрат противнику не тільки озброєні підрозділи українських захисників але й звичайні неозброєні люди, демонструючи окупанту свою громадянську позицію, завдаючи йому психологічної поразки.

Стикаючись з постійним опором та усвідомлюючи протиправність своїх дій окупанти продовжують обстріли цивільного населення, завдають ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури та житлових будинках, лікарнях, дитячих садках, використовують жінок, дітей і літніх людей в якості «живого щита». Не покидають спроб створити у власному інформаційному просторі картину визвольного «бліцкригу», продовжують розповсюджувати тотальну брехню через підвладні ЗМІ, вживають заходів щодо приховування втрат в особовому складі та техніці, шляхом блокування доступу населення до правдивої та об’єктивної інформації.

Збройні Сили України продовжують тримати визначені рубежі на всіх напрямках, а на окремих напрямках контратакують та змушують противника відступати з втратами, порушують тилові комунікації та завдають нищівних ударів.

На жаль про всі наші успіхи ми поки що не можемо розповісти, щоб не зірвати задумане. Але повірте, у свій час все стане відомо.

Разом переможемо! Боротьба триває!

Слава Україні!»

 Нагадаємо, учора ЗСУ відбили Миколаїв у ворога. 

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: ЗСУ війна Путин против украинского народа
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