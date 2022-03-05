«З роти зі 100 солдатів вижили четверо». Що про свої втрати в Україні з'ясовують «на росії»
Сьогодні, 07:51Переглядів: 475
Даними про втрати оперує сенаторка з РФ Людмила Нарусова
У Росії й досі брешуть про загиблих окупантів, наголошує Центр протидії дезінформації при РНБО. Натомість уже є альтернативні свідчення про війну. Російська сенаторка Людмила Нарусова, вдова Анатолія Собчака («хрещеного батька» Путіна) і мати Ксенії Собчак розповіла про російських військовослужбовців, які гинуть в Україні.
Росія відправила до України призовників, яких або змушували підписувати контракти, або взагалі робили це за них.
З роти строковиків зі 100 солдатів вижили четверо.
Військове відомство відмовилось підтверджувати або спростовувати цю інформацію
Комітет солдатських матерів «просто завалений» дзвінками та листами матерів, що втратили зв'язок з дітьми, яких відправили воювати з українцями.
Про виступ Нарусової пишуть і російські ЗМІ, у мережі є відео.