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Політика, Полтавщина, Місцеві вибори 2020

На Полтавщині за 2,5 місяці до поліції надійшло 652 заяви про порушення виборчого законодавства

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 217

 

Усього органи поліції регіону склали 90 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень та відкрили 19 кримінальних проваджень

З початку виборчої кампанії (у період із 5 вересня по 14 листопада) до органів поліції Полтавської області надійшло 652 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства. 
 
За інформацією відділу комунікації Нацполіції Полтавщини, відповідно до частини 7 статті 23 «Публічність і відкритість виборчого процесу» Виборчого кодексу України, протягом 10 днів після дня голосування Національна поліція України має оприлюднити на офіційному веб-сайті узагальнені відомості про кількість розпочатих кримінальних проваджень та звернень, пов’язаних із порушенням законодавства про вибори під час виборчого процесу.

 
Усього органи поліції регіону склали 90 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості щодо 19 кримінальних проваджень: 7 відкритих за фактами порушення виборчого законодавства, 12 – пов’язаних з виборчим процесом.


*На інфографіці всеукраїнські дані

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Автор: Катерина Турубара
Теги: выборы нарушения полиция
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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