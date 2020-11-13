На Полтавщині за 2,5 місяці до поліції надійшло 652 заяви про порушення виборчого законодавства

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З початку виборчої кампанії (у період із 5 вересня по 14 листопада) до органів поліції Полтавської області надійшло 652 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства.



За інформацією відділу комунікації Нацполіції Полтавщини, відповідно до частини 7 статті 23 «Публічність і відкритість виборчого процесу» Виборчого кодексу України, протягом 10 днів після дня голосування Національна поліція України має оприлюднити на офіційному веб-сайті узагальнені відомості про кількість розпочатих кримінальних проваджень та звернень, пов’язаних із порушенням законодавства про вибори під час виборчого процесу.



Усього органи поліції регіону склали 90 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості щодо 19 кримінальних проваджень: 7 відкритих за фактами порушення виборчого законодавства, 12 – пов’язаних з виборчим процесом.





*На інфографіці всеукраїнські дані