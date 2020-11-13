Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 13.11.2020 12:00
Підтверджені:
Україна512652
Кременчук2025
Хворі:
Україна269486
Кременчук1048
Одужало:
Україна233849
Кременчук923
Померло:
Україна9317
Кременчук54
Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні за добу +10 681 випадок коронавірусної хвороби, на Полтавщині +166

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 617

 

У Полтавській області померло 7 людей з COVID-19

10 681 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 листопада, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 420 дітей та 391 медпрацівник.


Також за останню добу:

  • госпіталізовано – 1 227 особи;
  • летальних випадків – 95;
  • одужало – 2 633 особи;
  • здійснено тестувань – 44 505 (зокрема методом ПЛР – 36 000, методом ІФА – 8 505).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 535 857 осіб;
  • одужало – 241 444 особи;
  • летальних випадків – 9 603;
  • проведено ПЛР-тестувань – 3 912 966.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ — 50620 (+921)
  • Вінницька — 13844 (+217)
  • Волинська — 18676 (+243)
  • Дніпропетровська — 21222 (+687)
  • Донецька — 16983 (+351)
  • Житомирська — 22225 (+628)
  • Закарпатська — 19384 (+170)
  • Запорізька — 18484 (+868)
  • Івано-Франківська — 27986 (+569)
  • Київська — 24493 (+692)
  • Кіровоградська — 3651 (+79)
  • Луганська — 5147 (+67)
  • Львівська — 36894 (+333)
  • Миколаївська — 12340 (+396)
  • Одеська — 32782 (+692)
  • Полтавська — 14966 (+166)
  • Рівненська — 24969 (+390)
  • Сумська — 17859 (+422)
  • Тернопільська — 23555 (+225)
  • Харківська — 47599 (+713)
  • Херсонська — 6967 (+215)
  • Хмельницька — 22879 (+429)
  • Черкаська — 12996 (+681)
  • Чернівецька — 27917 (+406)
  • Чернігівська — 11419 (+121)

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулу добу на Полтавщині зареєстровано нових випадків – 166.


Одужали 6493 (+51 за добу) жителі області, продовжують лікування 8171 людина, зокрема, 178 дітей. Всього зареєстровано 302 летальні випадки, нових за добу – 7 (Полтава – 3; Зіньківський район – 2; Полтавський район – 1; Хорольський район – 1).


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):

  • Полтава – 6997 (72 нові випадки),
  • Кременчук – 2056 (39 нових випадків),
  • Полтавський район – 645 (5 нових випадків),
  • Миргород – 503,
  • Горішні Плавні – 476,
  • Зіньківський район – 358 (27 нових випадків),
  • Лохвицький район – 341 (4 нові випадки),
  • Лубни – 333,
  • Котелевський район – 324,
  • Диканський район – 225 (1 новий випадок),
  • Глобинський район – 222 (2 нові випадки),
  • Кременчуцький район – 208,
  • Новосанжарський район – 198 (10 нових випадків),
  • Хорольський район – 174 (1 новий випадок),
  • Решетилівський район – 169 (2 нові випадки),
  • Шишацький район – 168,
  • Великобагачанський район – 156,
  • Карлівський район – 156,
  • Кобеляцький район – 146,
  • Миргородський район – 123,
  • Гадяч – 118 (1 новий випадок),
  • Пирятинський район – 117 (1 новий випадок),
  • Чутівський район – 114,
  • Лубенський район – 111,
  • Машівський район – 104,
  • Гадяцький район – 88,
  • Гребінківський район – 86,
  • Козельщинський район – 82,
  • Семенівський район – 71 (1 новий випадок),
  • Чорнухинський район – 49,
  • Оржицький район – 48.

Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):

  • Великобагачанський – 123,
  • Гадяч – 45,
  • Гадяцький – 47,
  • Глобинський – 91,
  • Гребінківський – 24,
  • Диканський – 60,
  • Зіньківський – 181,
  • Карлівський – 76,
  • Кобеляцький – 58,
  • Козельщинський – 39,
  • Горішні Плавні – 232,
  • Котелевський – 144,
  • Кременчук – 1219,
  • Кременчуцький – 133,
  • Лохвицький – 70,
  • Лубни – 139,
  • Лубенський – 60,
  • Машівський – 38,
  • Миргород – 221,
  • Миргородський – 48,
  • Новосанжарський – 94,
  • Оржицький – 15,
  • Пирятинський – 65,
  • Полтава – 4266,
  • Полтавський – 427,
  • Решетилівський – 51,
  • Семенівський – 30,
  • Хорольський – 26,
  • Чорнухинський – 38,
  • Чутівський – 61,
  • Шишацький – 50.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»
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