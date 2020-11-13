В Україні за добу +10 681 випадок коронавірусної хвороби, на Полтавщині +166

У Полтавській області померло 7 людей з COVID-19
10 681 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 листопада, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 420 дітей та 391 медпрацівник.
Також за останню добу:
- госпіталізовано – 1 227 особи;
- летальних випадків – 95;
- одужало – 2 633 особи;
- здійснено тестувань – 44 505 (зокрема методом ПЛР – 36 000, методом ІФА – 8 505).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 535 857 осіб;
- одужало – 241 444 особи;
- летальних випадків – 9 603;
- проведено ПЛР-тестувань – 3 912 966.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ — 50620 (+921)
- Вінницька — 13844 (+217)
- Волинська — 18676 (+243)
- Дніпропетровська — 21222 (+687)
- Донецька — 16983 (+351)
- Житомирська — 22225 (+628)
- Закарпатська — 19384 (+170)
- Запорізька — 18484 (+868)
- Івано-Франківська — 27986 (+569)
- Київська — 24493 (+692)
- Кіровоградська — 3651 (+79)
- Луганська — 5147 (+67)
- Львівська — 36894 (+333)
- Миколаївська — 12340 (+396)
- Одеська — 32782 (+692)
- Полтавська — 14966 (+166)
- Рівненська — 24969 (+390)
- Сумська — 17859 (+422)
- Тернопільська — 23555 (+225)
- Харківська — 47599 (+713)
- Херсонська — 6967 (+215)
- Хмельницька — 22879 (+429)
- Черкаська — 12996 (+681)
- Чернівецька — 27917 (+406)
- Чернігівська — 11419 (+121)
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулу добу на Полтавщині зареєстровано нових випадків – 166.
Одужали 6493 (+51 за добу) жителі області, продовжують лікування 8171 людина, зокрема, 178 дітей. Всього зареєстровано 302 летальні випадки, нових за добу – 7 (Полтава – 3; Зіньківський район – 2; Полтавський район – 1; Хорольський район – 1).
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):
- Полтава – 6997 (72 нові випадки),
- Кременчук – 2056 (39 нових випадків),
- Полтавський район – 645 (5 нових випадків),
- Миргород – 503,
- Горішні Плавні – 476,
- Зіньківський район – 358 (27 нових випадків),
- Лохвицький район – 341 (4 нові випадки),
- Лубни – 333,
- Котелевський район – 324,
- Диканський район – 225 (1 новий випадок),
- Глобинський район – 222 (2 нові випадки),
- Кременчуцький район – 208,
- Новосанжарський район – 198 (10 нових випадків),
- Хорольський район – 174 (1 новий випадок),
- Решетилівський район – 169 (2 нові випадки),
- Шишацький район – 168,
- Великобагачанський район – 156,
- Карлівський район – 156,
- Кобеляцький район – 146,
- Миргородський район – 123,
- Гадяч – 118 (1 новий випадок),
- Пирятинський район – 117 (1 новий випадок),
- Чутівський район – 114,
- Лубенський район – 111,
- Машівський район – 104,
- Гадяцький район – 88,
- Гребінківський район – 86,
- Козельщинський район – 82,
- Семенівський район – 71 (1 новий випадок),
- Чорнухинський район – 49,
- Оржицький район – 48.
Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):
- Великобагачанський – 123,
- Гадяч – 45,
- Гадяцький – 47,
- Глобинський – 91,
- Гребінківський – 24,
- Диканський – 60,
- Зіньківський – 181,
- Карлівський – 76,
- Кобеляцький – 58,
- Козельщинський – 39,
- Горішні Плавні – 232,
- Котелевський – 144,
- Кременчук – 1219,
- Кременчуцький – 133,
- Лохвицький – 70,
- Лубни – 139,
- Лубенський – 60,
- Машівський – 38,
- Миргород – 221,
- Миргородський – 48,
- Новосанжарський – 94,
- Оржицький – 15,
- Пирятинський – 65,
- Полтава – 4266,
- Полтавський – 427,
- Решетилівський – 51,
- Семенівський – 30,
- Хорольський – 26,
- Чорнухинський – 38,
- Чутівський – 61,
- Шишацький – 50.