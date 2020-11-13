В Україні за добу +10 681 випадок коронавірусної хвороби, на Полтавщині +166

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У Полтавській області померло 7 людей з COVID-19

10 681 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 листопада, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 420 дітей та 391 медпрацівник.



Також за останню добу:

госпіталізовано – 1 227 особи;

летальних випадків – 95;

одужало – 2 633 особи;

здійснено тестувань – 44 505 (зокрема методом ПЛР – 36 000, методом ІФА – 8 505).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 535 857 осіб;

одужало – 241 444 особи;

летальних випадків – 9 603;

проведено ПЛР-тестувань – 3 912 966.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ — 50620 (+921)

Вінницька — 13844 (+217)

Волинська — 18676 (+243)

Дніпропетровська — 21222 (+687)

Донецька — 16983 (+351)

Житомирська — 22225 (+628)

Закарпатська — 19384 (+170)

Запорізька — 18484 (+868)

Івано-Франківська — 27986 (+569)

Київська — 24493 (+692)

Кіровоградська — 3651 (+79)

Луганська — 5147 (+67)

Львівська — 36894 (+333)

Миколаївська — 12340 (+396)

Одеська — 32782 (+692)

Полтавська — 14966 (+166)

Рівненська — 24969 (+390)

Сумська — 17859 (+422)

Тернопільська — 23555 (+225)

Харківська — 47599 (+713)

Херсонська — 6967 (+215)

Хмельницька — 22879 (+429)

Черкаська — 12996 (+681)

Чернівецька — 27917 (+406)

Чернігівська — 11419 (+121)

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулу добу на Полтавщині зареєстровано нових випадків – 166.



Одужали 6493 (+51 за добу) жителі області, продовжують лікування 8171 людина, зокрема, 178 дітей. Всього зареєстровано 302 летальні випадки, нових за добу – 7 (Полтава – 3; Зіньківський район – 2; Полтавський район – 1; Хорольський район – 1).



Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):

Полтава – 6997 (72 нові випадки),

Кременчук – 2056 (39 нових випадків),

Полтавський район – 645 (5 нових випадків),

Миргород – 503,

Горішні Плавні – 476,

Зіньківський район – 358 (27 нових випадків),

Лохвицький район – 341 (4 нові випадки),

Лубни – 333,

Котелевський район – 324,

Диканський район – 225 (1 новий випадок),

Глобинський район – 222 (2 нові випадки),

Кременчуцький район – 208,

Новосанжарський район – 198 (10 нових випадків),

Хорольський район – 174 (1 новий випадок),

Решетилівський район – 169 (2 нові випадки),

Шишацький район – 168,

Великобагачанський район – 156,

Карлівський район – 156,

Кобеляцький район – 146,

Миргородський район – 123,

Гадяч – 118 (1 новий випадок),

Пирятинський район – 117 (1 новий випадок),

Чутівський район – 114,

Лубенський район – 111,

Машівський район – 104,

Гадяцький район – 88,

Гребінківський район – 86,

Козельщинський район – 82,

Семенівський район – 71 (1 новий випадок),

Чорнухинський район – 49,

Оржицький район – 48.

Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):