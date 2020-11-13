Кременчуцькі богатирі встановили три рекорди України

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 391

7 листопада в Олександрії відбувся чемпіонат України з окремих вправ пауерліфтингу в федерації ВОП (жиму штанги лежачи, станової тяги). Участь у змаганнях взяли спортсмени зі спортивного клубу «Атлетик».

На чемпіонат з’їхалися найсильніші представники Кіровоградської, Черкаської та Полтавської областей. Кожен зі спортсменів продемонстрував найкращий результат у своїй категорії. Цього разу спортсменів нагороджували не лише в індивідуальному, а й у командному заліку.





Кременчуцька команда «Атлетик» завоювала 2 почесне місце та встановила три рекорди України:

Олександр Шпак (вагова категорія 100+кг) - жим лежачи;

Юрій Шкіря (вагова категорія 90 кг) - жим лежачи;

Євгеній Калько (вагова категорія 82 кг) - станова тяга.





Хочеться відзначити дівчат, які змагалися вперше: Анна Муращенко (в.к. 67,5 кг) завоювала золото у становій тязі, а Альона Літвін (в.к. 56 кг) посіла друге місце.