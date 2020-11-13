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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчуцькі богатирі встановили три рекорди України

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 391

 

Вітаємо наших спортсменів 

7 листопада в Олександрії відбувся чемпіонат України з окремих вправ пауерліфтингу в федерації ВОП (жиму штанги лежачи, станової тяги). Участь у змаганнях взяли спортсмени зі спортивного клубу «Атлетик».

 

На чемпіонат з’їхалися найсильніші представники Кіровоградської, Черкаської та Полтавської областей. Кожен зі спортсменів продемонстрував найкращий результат у своїй категорії. Цього разу спортсменів нагороджували не лише в індивідуальному, а й у командному заліку.


Кременчуцька команда «Атлетик» завоювала 2 почесне місце та встановила три рекорди України:

  • Олександр Шпак (вагова категорія 100+кг) - жим лежачи;
  • Юрій Шкіря (вагова категорія 90 кг) - жим лежачи;
  • Євгеній Калько (вагова категорія 82 кг) - станова тяга.


Хочеться відзначити дівчат, які змагалися вперше: Анна Муращенко (в.к. 67,5 кг) завоювала золото у становій тязі, а Альона Літвін (в.к. 56 кг) посіла друге місце.

ПО ТЕМІ:

Кременчужанин Євгеній Калько встановив рекорд України з пауерліфтингу

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Автор: Альона Душенко
Теги: пауерліфтинг Атлетик
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