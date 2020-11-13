Ангел, суддя та зміни: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Христина Лукащик «Жити сьогодні»
Як часто ми відкладаємо своє життя на потім – якось, коли-небудь ми обов’язково будемо щасливі. Але доля може розсудити інакше. Жити сьогодні. Чому це питання так часто постає лише на порозі смерті?
Герой цього роману, що опинився в комі, не встиг визначитися з власним життям. І його ангели-охоронці мають тільки два тижні, аби довести, що їхній опіканець заслуговує на другий шанс. Тобто на можливість жити далі.
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Мария Воронова «Когда убьют – тогда и приходите»
Суддя Ірина займається справою лікаря-травматолога, через халатність якого на робочому місці загинула медсестра. Картина злочину зрозуміла, залишилось тільки визначити ступінь провини лікаря Ординцева. Але, як для лікаря немає простих операцій, так і для судді не буває легких справ. Дізнавшись, що за декілька хвилин до загибелі медсестра зробила дивний телефонний дзвінок, а після з її квартири зник сімейний архів, Ірина замислилась: чи дійсно смерть жінки була трагічною випадковістю?
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Барбара Шер. Барбара Сміт «Мрій правильно. Як зрозуміти, чого ти насправді бажаєш і як цього досягнути»
Якщо ви прагнете змінити своє життя на краще, але не визначилися, у який бік рухатися, якщо відчуваєте у собі приховані таланти і маєте заповітні мрії – ця книга саме для вас. Перевірені мільйонами читачів практичні поради і стратегії, цікаві історії реальних людей допоможуть з’ясувати це. Ця книжка покаже, як саме змінити життя на краще: налагодити особисті стосунки, здобути гідну роботу, творчо реалізуватися, навчившись мріяти правильно.