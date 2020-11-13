Ангел, суддя та зміни: що кременчужанам почитати на вихідних

Христина Лукащик «Жити сьогодні»

Як часто ми відкладаємо своє життя на потім – якось, коли-небудь ми обов’язково будемо щасливі. Але доля може розсудити інакше. Жити сьогодні. Чому це питання так часто постає лише на порозі смерті?

Герой цього роману, що опинився в комі, не встиг визначитися з власним життям. І його ангели-охоронці мають тільки два тижні, аби довести, що їхній опіканець заслуговує на другий шанс. Тобто на можливість жити далі.