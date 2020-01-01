Политика, Украина, Мир

Премьер-министр Гончарук подал в отставку после обнародования скандальной прослушки

Сегодня, 11:02 Просмотров: 142 Комментариев: 2

 

Требуется мнение диванных экспертов

17 января в Офисе Президента Украины заявили, что Премьер-министр Алексей Гончарук подал в отставку. По процедуре, документ должен быть рассмотрен Верховной Радой. Народные депутаты должны принять решение – оставлять Гончарука в должности, или уволить.

 

Причиной такого решения Гончарука стал разразившийся скандал после обнародования записей прослушки с закрытых заседаний, на которых Премьер-министр, члены правительства, а также руководство НБУ обсуждают финансовое положение в стране и то, как говорить с президентом Владимиром Зеленским на эти темы. Среди прочего, Гончарук говорил о том, что в голове у президента «пустота» касательно ряда финансовых вопросов и эту «пустоту» нужно «заполнять».

 

Данные записи были распространены вечером 15 января с посылом о том, что Гончарук не уважает президента и хочет его обмануть. Пока Владимир Зеленский публично никак не отреагировал на эти записи.


Комментарий Гончарука:

В останні дні всі ви стали свідками подій, що розгортаються навколо злитих в мережу файлів, змонтованих з фрагментів записів нарад в Уряді. Їх зміст штучно створює уявлення, ніби я і моя команда – не поважаємо Президента, який є нашим політичним лідером.

Багатьом групам впливу, які прагнуть отримати доступ до фінансових потоків вигідно, щоб так виглядало. Але це не правда.

Я прийшов на посаду – виконувати програму Президента. Він є для мене взірцем відвертості та порядності. Проте, щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до Президента, я написав заяву про відставку та передав її Президенту з правом внесення в Парламент.

Він – людина, якій українці висловили безпрецедентну довіру. І він має повне право оцінювати єфективність кожного члена своєї команди, що змінює країну.


«Прослушка»



0
Автор: Стас Константинов
Теги: Алексей Гончарук Владимир Зеленский прослушка

Уволят? Не уволят?

Комментарии: 2

1 142
inattentive:
Сегодня, 11:05

Возможно переведут.


+1
749
shoni1970:
Сегодня, 11:09

 

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Возможно переведут.

[/quote]В 95 квартал?


0
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