Де у Кременчуці чорнобильці зможуть придбати безкоштовні ліки

Сегодня, 11:31 Просмотров: 333

Для цього слід звертатися в аптеку №90 та до аптечного пункту №1 аптеки № 90

Громадяни, які постраждали внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС, мають право безплатно придбати ліки за рецептами лікарів відповідно до Закону України від 28.02.1991 №796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Про це йдеться на сайті Кременчуцької міської ради.





У 2020 році для реалізації зазначеного права чорнобильці можуть звертатися до комунального підприємства «Аптека №90».





Аптека №90 здійснює відпуск лікарських засобів за адресами:

вул. Київська, б. 56 – аптека №90;

вул. Генерала Манагарова, б. 9 – аптечний пункт №1 аптеки № 90.

За більш детальною інформацією чорнобильці, які зареєстровані в Автозаводському районі Кременчука, можуть звернутися до управління соціального захисту населення за адресою: проспект Свободи, 66, тел. 79-10-26. А ті і них, які зареєстровані в Крюківському районі, – до управління соціального захисту населення за адресою: вул. І. Приходька, 90, тел. 6-21-44.