Краще один раз побачити. Підприємці Кременчука відвідають Дія.Бізнес у Харкові

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 99

Раніше було анонсовано відкриття центру підтримки для бізнесу - Дія. Бізнес Запуск проекту буде відбуватися виключно за кошти приватних інвесторів, якими можуть виступити підприємці, керівник компаній, великий бізнес, депутати, небайдужі громадяни, які готові внести свій вклад в розвиток міста.

«Є попередні розрахунки кошторису на відкриття центру Дія. Бізнес, які нам надали в Міністерстві цифрової трансформації. Це - велика сума, десятки тисяч доларів, які ми будемо акумулювати шляхом краудфандингу. Це - краща можливість зробити корисне для розвитку сфери мікро, малого та середнього бізнесу - тому що саме вона є основним джерелом доходу бюджету. Тобто, у відкритті центру повинні бути зацікавлені всі - влада, в першу чергу, бізнес, тому що матиме змогу отримувати сучасні рішення та інструменти для роботи в нових ринкових умовах, громадяни, які отримують соціальну допомогу з бюджету», - говорить про проєкт Юлія Цибульська.





2 лютого о 12:00 разом з підприємцями Кременчука ініціативна група вирушає в Харків. Для неї команда регіонального центру підтримки підприємців Дія.Бізнес готує презентацію проєкту та поділиться досвідом. Це перший центр мережі, відкритий 1 липня 2020 року. Тренінг управління простором відбудеться за участі Артема Платонова, представника Міністерства цифрової трансформації та керівника мережі центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес.



Ініціативна група планує втілити центр Дія.Бізнес у Кременчуку вже цієї весни, до складу якого входить народний депутат України Олексій Мовчан, Олександр Ющенко, депутат Кременчуцької міської ради, підприємець та Юлія Цибульська, голова ГО «Інша Жінка», засновниця та керівник ТОВ «Інша Освіта», ІТ-компанії Uniya, депутатка Полтавської обласної ради.



Хто хоче підтримати інноваційні рішення в нашому місті, долучитися до команди, що займається реалізацією проєкту, додати сучасних ідей та сформувати бачення розвитку Кременчука — просимо контактувати з Олександром Ющенком:



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