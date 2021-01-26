Кременчуг «поплыл»: сегодня снег сменится дождём

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 240 Коментарів: 1

Синоптики обещают, что сегодня, 1 февраля, погода в Кременчуге будет достаточно капризной: снег, который со вчерашнего вечера засыпает наш город, сменится дождём. И Кременчуг вполне может «поплыть», ведь вечером потеплеет до +4°С.





Sinoptik сообщает о том, что уже около 14.00 в городе пойдёт сильный дождь, он закончится только ближе к ночи. Кроме того, вечером температура воздуха поднимется до +3°С.





Подобный прогноз даёт Gismeteo: около 14.00 в Кременчуге ожидается мокрый снег, который перерастёт в сильный дождь. Около 20.00 в городе потеплеет до +4°С.





Солидарен с коллегами и Ventusky: он обещает, что дождь сменит снег уже в 13.00, и мокрая погода продержится в Кременчуге до 19.00.