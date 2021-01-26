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Кременчук

Кременчуг «поплыл»: сегодня снег сменится дождём

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 240 Коментарів: 1

 

Вечером в городе потеплеет до +4°С

Синоптики обещают, что сегодня, 1 февраля, погода в Кременчуге будет достаточно капризной: снег, который со вчерашнего вечера засыпает наш город, сменится дождём. И Кременчуг вполне может «поплыть», ведь вечером потеплеет до +4°С.


 

Sinoptik сообщает о том, что уже около 14.00 в городе пойдёт сильный дождь, он закончится только ближе к ночи. Кроме того, вечером температура воздуха поднимется до +3°С.


 

Подобный прогноз даёт Gismeteo: около 14.00 в Кременчуге ожидается мокрый снег, который перерастёт в сильный дождь. Около 20.00 в городе потеплеет до +4°С.


 

Солидарен с коллегами и Ventusky: он обещает, что дождь сменит снег уже в 13.00, и мокрая погода продержится в Кременчуге до 19.00.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: zakon.kz
Теги: прогноз погода дождь снег зима

Коментарі: 1

450
Кавоман:
Сьогодні, 11:36

Продам гумові чоботи. Недорого wink


8 1

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