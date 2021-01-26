За добу COVID-19 виявили у 2 030 українців, на Полтавщині – у 56

Одужала за цей час 5 131 особа
2 030 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 1 лютого, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Зокрема, захворіли 71 дитина та 65 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 103 особи;
- летальних випадків – 61;
- одужало – 5 131 особа;
- здійснено тестувань за добу – 12 825 (зокрема методом ПЛР – 9 873, методом ІФА – 2 952).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 221 485 осіб;
- одужало – 1 023 915 осіб;
- летальних випадків – 22 768;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 257 875.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (297), м. Київ (160), Миколаївській (152), Львівській (146) та Закарпатській (127) областях.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
- Київ – 160 випадків;
- Вінницька область – 79 випадків;
- Волинська область – 59 випадків;
- Дніпропетровська область – 76 випадків;
- Донецька область – 62 випадки;
- Житомирська область – 102 випадки;
- Закарпатська область – 127 випадків;
- Запорізька область – 87 випадків;
- Івано-Франківська область – 297 випадків;
- Київська область – 100 випадків;
- Кіровоградська область – 3 випадки;
- Луганська область – 20 випадків;
- Львівська область – 146 випадків;
- Миколаївська область – 152 випадки;
- Одеська область – 71 випадок;
- Полтавська область – 56 випадків;
- Рівненська область – 27 випадків;
- Сумська область – 61 випадок;
- Тернопільська область – 85 випадків;
- Харківська область – 36 випадків;
- Херсонська область – 20 випадків;
- Хмельницька область – 3 випадки
- Черкаська область – 40 випадків;
- Чернівецька область – 124 випадки;
- Чернігівська область – 37 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 43 197 випадків захворювання на COVID-19.
Одужав 39 291 (+30) житель області, продовжує лікування 3 021 людина, зокрема 81 дитина. Всього зареєстровано 885 летальних випадків.
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 56.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:
- Полтава – 16 745 (+34),
- Кременчук – 5 677 (+3),
- Горішні Плавні – 2 198,
- Полтавський район – 1 754 (+1),
- Миргород – 1 668 (+1),
- Лубни – 1 328,
- Лохвицький район – 1 115 (+1),
- Зіньківський район – 997,
- Карлівський район – 798,
- Пирятинський район – 792,
- Котелевський район – 774,
- Новосанжарський район – 730 (+8),
- Глобинський район – 696,
- Кременчуцький район – 677,
- Диканський район – 629 (+2),
- Миргородський район – 608,
- Шишацький район – 585,
- Кобеляцький район – 557 (+6),
- Хорольський район – 557,
- Решетилівський район – 514,
- Гадяч – 511,
- Семенівський район – 421,
- Машівський район – 417,
- Великобагачанський район – 404,
- Чутівський район – 387,
- Козельщинський район – 333,
- Гадяцький район – 313,
- Лубенський район – 296,
- Гребінківський район – 251,
- Оржицький район – 245,
- Чорнухинський район – 220.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!