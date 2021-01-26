У Кременчуці відбувся кваліфікаційний турнір з шахів серед початківців

30-31 січня в СК та Палаці Нафтохімік відбувся Кваліфікаційний турнір з шахів серед початківців. Як повідомив Телеграфу тренер Андрій Зазуляк, маємо 7 виконань нормативу.
Результати змагань:
Ще в змаганні відзначені самі юні учасники, а саме 2014 року народження:
Позаду перший турнір, який дав місту зразу сім 4-розрядників. 6-7 лютого відбудеться вже другий з організованої Федерацією шахів Кременчука, спортивним клубом «Нафтохімік» та Житловим комплексом «Дніпровська Рив’єра» серії шахових турнірів, а саме з нормою 3-го розряду.
Також у лютому планують провести кваліфікаційні турніри на 2-й та, можливо, 1-й спортивні розряди. Завершиться серія грандіозним березневим мегатурніром з можливістю отримання 1-го спортивного розряду «Кубок Дніпровської Рив’єри 2021».