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Кременчук, Спорт, Кременчуг

У Кременчуці відбувся кваліфікаційний турнір з шахів серед початківців

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 349

 

Вітаємо наших спортсменів:) 

30-31 січня в СК та Палаці Нафтохімік відбувся Кваліфікаційний турнір з шахів серед початківців. Як повідомив Телеграфу тренер Андрій Зазуляк, маємо 7 виконань нормативу. 


Результати змагань: 

  • 1 місце завоював Артем Олешко - 7.5 з 8 чудовий результат і заслужена перемога
  • 2 місце Нікіта Харчуков - 6 очок
  • 3 місце Тімур Ліннік - 6 очок 


- Хороший результат показали та відповідно виконали 4-й розряд такі учасники: Акімочкін Денис 5.5, Марков Максим 5, Ходаковський Михайло 5, Клюсенко Тихон 5 очок, - зауважив тренер Андрій Зазуляк. 


Ще в змаганні відзначені самі юні учасники, а саме 2014 року народження:

  • 1 місце Михайло Таранець
  • 2 місце Єгор Галік
  • 3 місце Максим Гритчин
  • 1 місце Дар'я Маркова - 4 очки
  • 2 місце Еліна Климань - 3.5
  • 3 місце Аіша Панара - 3.5

Попереду шахові турніри 


Позаду перший турнір, який дав місту зразу сім 4-розрядників. 6-7 лютого відбудеться вже другий з організованої Федерацією шахів Кременчука, спортивним клубом «Нафтохімік» та Житловим комплексом «Дніпровська Рив’єра» серії шахових турнірів, а саме з нормою 3-го розряду.


Також у лютому планують провести кваліфікаційні турніри на 2-й та, можливо, 1-й спортивні розряди. Завершиться серія грандіозним березневим мегатурніром з можливістю отримання 1-го спортивного розряду «Кубок Дніпровської Рив’єри 2021».

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Андрій Зазуляк
Теги: шахи

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