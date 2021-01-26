У Кременчуці відбувся кваліфікаційний турнір з шахів серед початківців

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 349

30-31 січня в СК та Палаці Нафтохімік відбувся Кваліфікаційний турнір з шахів серед початківців. Як повідомив Телеграфу тренер Андрій Зазуляк, маємо 7 виконань нормативу.





Результати змагань:

1 місце завоював Артем Олешко - 7.5 з 8 чудовий результат і заслужена перемога

2 місце Нікіта Харчуков - 6 очок

3 місце Тімур Ліннік - 6 очок





- Хороший результат показали та відповідно виконали 4-й розряд такі учасники: Акімочкін Денис 5.5, Марков Максим 5, Ходаковський Михайло 5, Клюсенко Тихон 5 очок, - зауважив тренер Андрій Зазуляк.



Ще в змаганні відзначені самі юні учасники, а саме 2014 року народження:

1 місце Михайло Таранець

2 місце Єгор Галік

3 місце Максим Гритчин

1 місце Дар'я Маркова - 4 очки

Маркова - 4 очки 2 місце Еліна Климань - 3.5

3 місце Аіша Панара - 3.5

Попереду шахові турніри





Позаду перший турнір, який дав місту зразу сім 4-розрядників. 6-7 лютого відбудеться вже другий з організованої Федерацією шахів Кременчука, спортивним клубом «Нафтохімік» та Житловим комплексом «Дніпровська Рив’єра» серії шахових турнірів, а саме з нормою 3-го розряду.



Також у лютому планують провести кваліфікаційні турніри на 2-й та, можливо, 1-й спортивні розряди. Завершиться серія грандіозним березневим мегатурніром з можливістю отримання 1-го спортивного розряду «Кубок Дніпровської Рив’єри 2021».