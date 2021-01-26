Кременчужанка жахнулася від умов в дизелі Полтава-Кременчук

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 633 Коментарів: 3

Кременчужанка Олена сьогодні, 1 лютого, поверталася додому на дизелі Полтава-Кременчук і була вражена умовами, які забезпечує Укрзалізниця пасажирам. Відео стану вбиральні Олена надіслала до редакції.









Інша вбиральня була зачинена.



