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Кременчук, Споживач

Кременчужанка жахнулася від умов в дизелі Полтава-Кременчук

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 633 Коментарів: 3

 

Кременчужанка Олена сьогодні, 1 лютого, поверталася додому на дизелі Полтава-Кременчук і була вражена умовами, які забезпечує Укрзалізниця пасажирам. Відео стану вбиральні Олена надіслала до редакції.



Інша вбиральня була зачинена. 


 

2
Автор: Руслана Горгола Відео: читачка Олена
Теги: Укрзалізниця

Коментарі: 3

654
evil:
Сьогодні, 13:14

Так а что вы хотели от дотационного предприятия у которого Глава правления Жмак получает нищенскую зарплату 625 тысяч гривен? Дурак он что ли ишачить за такие гроши? Дайте ему зарплату хотя бы 5 млн. грн., тогда может быть что-то в этом туалете и изменится. Даст указание хоть раз в месяц мыть хлоркой. И второй откроют.


21 0
432
Туся:
Сьогодні, 13:33

добре, що в деяких вагонах тепло, бо в інших -холоднеча. А, замість згорівшого дизеля Кременчук- Ромодан, взагалі курсує два вагончики, і один з них , переважно  буває закритим! Зато оті усі пихаті хряки з наглядової ради укр залізниці отримують зарплатню600 тис.грн. та й керівники усіх розділів, великі і маленькі теж не бідні. усі отримують не погано! А, простий залізничник- 5-8 тис. а, ота вбиральниця, яка повинна прибрати засраний туалет. отримає 3 тисячі. А, окрім туалету іще багато всього їй треба перемити та повбирати.. Так, що як їй платять , так і працює. Чомусь я її не засуджую. 


19 0
161
БРАТ:
Сьогодні, 14:28

Цитата: Туся
Так, що як їй платять , так і працює. 

Невірне судження... 

по-перше, це все роблять -ЛЮДИ! І в першу чергу залежить від нас самих... і чистота в туалеті, і обігрів в вагонах, комфорт та інше. До того часу, поки людський труд не буде цінитись і відношення самих пасажирів буде- аналогічне, -будемо мати,- що маємо.

 

відносно зарплати- то вони працюють, тяжко їм, але вони намагаються хоть трішки зробити ці умови перебування кращими за ту мізерну зарплатню, але коли вони бачать що ця робота не поважається, -от тут...


9 1

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