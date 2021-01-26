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Кременчук, Полтавщина

З Кременчука запустили новий автобусний рейс у курортне село Івано-Франківщини

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 1 380

 

Рейс здійснюється також через Львів, Рівне, Житомир, Київ

З 29 січня з Кременчука запустили новий автобусний рейс Кременчук-Яблуниця. Час відправлення автобуса з автовокзалу Кременчука – 17.00. Автобус ходить щоп’ятниці, про це повідомляють на фейсбук-сторінці «Автовокзал Полтава».


Маршрут руху автобуса та вартість квитків з Кременчука:

  • Кременчук
  • Київ (250 грн)
  • Житомир (400 грн)
  • Рівне (600 грн)
  • Львів (700 грн)
  • Яблуниця (900 грн.)

Є також зворотний рейс. Щонеділі, о 15.00, автобус вирушає з Яблуниці до Кременчука. Прибуття до Кременчука – о 4.30 ранку наступного дня. Рейс здійснюється також через Львів, Рівне, Житомир, Київ.


Яблуниця – село в Івано-Францівській області.  Поруч із Яблуницею знаходиться найбільший гірськолижний курорт Буковель. Але туристи полюбили село за доступні ціни на харчування та проживання, та й з домашнім комфортом та затишком відомому курорту не позмагатися.


У селі функціонує аж 6 трас. Загальна довжина їх всіх – 3900 м. Найдовша з них має 1 км.


Гірськолижні траси Яблуниці:

  • «Чешка» та «Динамо» – майже 1 км;
  • «Кооперативна» – 860 м;
  • «Коза» – 650 м;
  • «Корова» – 200 м;
  • «Млини» – 150 м.

Славиться село ще й найвищим в Карпатах гірським перевалом Яблуницьким (931 м). З Яблуниці також можна поїхати й у сусіднє Закарпаття, і міста Ворохту та Яремче.

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Автор: Альона Душенко
Теги: транспорт

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