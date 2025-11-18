«Полтаваобленерго» повідомило графік погодинного відключення електроенергії на завтра

Вчора, 19:38

Не вмикайте кілька потужних приладів одночасно у вечірні години пікового навантаження на енергосистему

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області у середу, 19 листопада, графік погодинних відключень буде застосовано:

з 00.00 по 07.0 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черг.

з 07.00 по 13.00 — в обсязі 3 черг.

з 13.00 по 15.00 — в обсязі 3.5 черг.

з 15.00 по 18.00 — в обсязі 4 черг.

з 18.00 по 21.00 — в обсязі 3.5 черг.

з 21.00 по 23.00 — в обсязі 3 черг.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

До якої черги (підчерги) відноситься ваша адреса у графіку, можна переглянути за посиланням

