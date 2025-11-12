У кременчуцьких школах тривалість уроків скоротили до 30 хвилин: у чому причина

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 463

Таким чином упродовж світлового дня хочуть проводити заняття для двох змін

У кременчуцьких школах тривалість уроків скоротили до 30 хвилин. Про це стало відомо на засіданні виконавчого комітету міської ради сьогодні, 12 листопада.

Міський голова Віталій Малецький заявив, що таким чином хочуть провести заняття для двох змін під час світлового дня.

Як повідомила т. в. о. директора департаменту освіти Світлана Михайленко, керівники закладів освіти отримали відповідне розпорядження ще в понеділок, аби адаптували розклад до 30-хвилинних уроків.

— Зауважень та нарікань, зокрема і від батьків, стосовно цього поки що не було, — додала Михайленко.

Мер наголосив, що зробили це для того, аби максимально використовувати світловий день під час занять за тривалих відключень електроенергії.

Нагадаємо, за словами Малецького, нині заклади освіти у Кременчуці не забезпечені автономними джерелами енергії для повноцінної роботи.