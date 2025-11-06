Військовий з Кременчуччини підполковник Дмитро Лапа очолив 115-ту ОМБр

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 357

У лавах Збройних сил військовослужбовець служить 15 років

Військовослужбовець родом із Кременчуцького району підполковник Дмитро Лапа став командиром 115-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Про це інформують у пресслужбі бригади.

Відомо, що підполковник Лапа у Збройних силах України служить із 2010 року. За цей час офіцер пройшов шлях від стрільця до командира бригади.

Військовослужбовець має дві вищі освіти, зокрема оперативний рівень військової освіти Національного університету оборони України.

До призначення у 115 ОМБр Дмитро Лапа проходив службу в управлінні 21-го армійського корпусу оперативного командування «Північ».

Нагадаємо, кілька років тому Дмитро Лапа, тоді ще майор, взяв участь у врученні державних нагород родинам полеглих військовослужбовців — ті служили у військовій частині, де він був першим заступником командира.