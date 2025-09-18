Завтра Кременчук попрощається із полеглим захисником Олександром Порубаєм

У п’ятницю, 19 вересня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну захисника Олександра Порубая. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що військовослужбовець — вірний син, випускник Кременчуцької гімназії № 31, відданий захисник Батьківщини — загинув понад пів року тому, 23 лютого 2025 року.
Прощання та поховання Олександра Порубая відбудеться завтра, 19 вересня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.
