Де в Кременчуці у понеділок, 15 вересня, планово вимикатимуть світло

Енергетики проводитимуть технічне обслуговування електромереж та ремонтні роботи

У понеділок, 15 вересня, у Кременчуці у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж та виконанням робіт з капітального ремонту в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 16.00: вул. Вадима Бойко, 6/15;

вул. Квітки Цісик, 14/51,16;

вул. Лебедина, 17-74;

пр. Травневий, 3-7/51;

вул. Капітана Трусова, 39-46;

вул. Квітки Цісик, 5/48-20А;

вул. Майора Пугача, 13-50/11;

просп. Свободи, 62-100. З 8.00 до 17.00: вул. Господарська, 1-38;

пров. Господарський, 3-10;

вул. Дружинницька, 1-33;

вул. Івана Багряного, 3-21;

пров. Композитора Вербицького, 3а,5;

вул. Льва Орнштейна, 1/7-8;

вул. Максима Кривоноса, 41/2-92;

вул. Нижня, 1-28;

вул. Щаслива, 33;

пров. Шосейний, 10.

вул. Бориса Чичибабіна, 4,26,28;

просп. Полтавський, 176-243;

вул. Вільної України, 3-14;

туп. Кременецький, 3-26;

вул. Платухіна, 3-23;

просп. Полтавський, 34-48.

пров. Василя Барки, 1-22;

вул. Василя Бархи, 4,14/2;

вул. Володимира Винниченка, 3-20А;

вул. Козацька, 15/22,17/9;

просп. Полтавський, 5-44/2;

вул. Романа Шухевича, 3,5,7,9;

вул. Олексія Древаля, 30;

проїзд 1-й Індустріальний, 2-4;

проїзд 2-й Індустріальний, 3, 4;

проїзд 3-й Індустріальний, 3, 4;

пров. 4-й Індустріальний, 6-8;

проїзд 4-й Індустріальний, 3, 4;

вул. Індустріальна, 49-91;

пров. Індустріальний, 29/5-33/5.

вул. Іллі Ткаченка, 6-59;

пров. Іллі Ткаченка, 3-81/30;

вул. Махоркова, 4-20;

вул. Небесної Сотні, 70-81/30;

вул. Новоселівська, 1/25-10;

вул. Ромоданівська, 10;

вул. Тараса Шевченка, 76-105/14;

пров. Щемилівський, 3-28;

вул. Євгена Коновальця, 2/33;

вул. Небесної Сотні, 66/1-98.

вул. Кагамлицька, 1/18-22/20;

пров. Кагамлицький, 2-18;

пров. Міклухо-Маклая, 1-22;

вул. Новокагамлицька, 25-45;

вул. Подовжня, 3-17;

вул. Сержанта Мельничука, 78-139;

пров. Уласа Самчука, 18-32;

вул. Чередницька, 116А;

пров. Ювілейний, 3-23.

проїзд 1-й Ягідний, 4,4А;

проїзд 2-й ягідний, 2;

вул. Адмірала Остроградського, 1-28;

вул. Вільної України, 17/2-40;

пров. Леся Курбаса, 2-20;

пров. Марії Заньковецької, 1А-51;

вул. Олени Пчілки, 11/39-18;

пров. Ягідний, 2-39;

вул. Експресівська, 1-27А;

вул. Полковника Оксанченка, 1А-22;

просп. Полтавський, 87-157;

вул. Бориса Чичибабіна, 1-65;

вул. Марка Вовчка, 2-28;

просп. Полтавський, 176-243;

вул. Размислова, 3-34А;

вул. Карпенка-Карого, 22-60;

вул. Кохнівська, 44-62;

пров. Кохнівський, 3,3А;

пров. Межовий, 1-30;

вул. Салганна, 4-65;

просп. Лесі Українки, 51,51А,55,55Б;

вул. Мрії, 3,5,5А,7,7А,9;

пр. 1-й Індустріальний, 2,3,4;

пров. 2-й Індустріальний, 3-12;

пр. 2-й Індустріальний, 3,4;

пров. 3-й Індустріальний, 11,12;

пр. 3-й Індустріальний, 3,4;

пров. 4-й Індустріальний, 6,8;

пр. 4-й Індустріальний, 3,4;

пров. 5-й Індустріальний, 5-12;

пров. 6-й Індустріальний, 4А-10;

квт. 304, 16-18;

вул. Великокохнівська, 2/2-57А;

пров. Великокахнівський, 1-15;

пр. Великокахнівський, 1-61;

вул. Віри Холодної, 1-41А;

пров. Делегатський, 3-20;

вул. Джерельна, 16,18;

вул. Євгена Патона, 25;

вул. Іллі Мєчнікова, 3-10;

вул. Індустріальна, 2-145А;

пров. Індустріальний, ¼-99;

вул. Козацька, 71-134;

пров. Кузьми Скрябіна, 1,2В,3;

вул. Марусі Чурай, 3-52;

вул. Миколи Молочникова, 2,4,5,11;

вул. Миколи Татарулі, 3Б-204;

вул. Нечуя Левицького, 15А-22;

вул. Олексія Древаля, 85-223;

пров. Прибережний, 3-10А;

пров. Рівненський, 1-44;

вул. Сержанта Трушакова, 46-77;

вул. Солов’їна, 10;

пр. Сонячний, 3-45;

туп. Сонячний, 38/12;

вул. Спасо-Преображенська, 3,4,6;

вул. Чернігівська, 1-23;

пров. Чорнобаївський, 1-58;

вул. Лікаря Богаєвського, 17А;

вул. махоркова, 17А,31,35,37А. З 8.00 до 19.00: вул. Київська, 64-80;

вул. Ярова, 1-7;

просп. Полтавський, 277-281;

вул. Горліс-Горського, 3-10;

туп. Урожайний, 2;

вул. Академіка Герасимовича, 171.

вул. Козацька, 3-26/24;

просп. Полтавський, 13-29/2;

пров. Гурамішвілі, 1;

с. Мала Кохнівка;

с. Потоки;

с. Придніпрянське;

с. Соснівка. З 8.00 до 20.00: пров. Веселий, 10;

вул. Івана Франка, 29, 33;

вул. Перекопська, 40;

вул. Європейська, 60А.

