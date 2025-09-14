Де в Кременчуці у понеділок, 15 вересня, планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 16:00
Переглядів: 350
Енергетики проводитимуть технічне обслуговування електромереж та ремонтні роботи
У понеділок, 15 вересня, у Кременчуці у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж та виконанням робіт з капітального ремонту в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 16.00:
- вул. Вадима Бойко, 6/15;
- вул. Квітки Цісик, 14/51,16;
- вул. Лебедина, 17-74;
- пр. Травневий, 3-7/51;
- вул. Капітана Трусова, 39-46;
- вул. Квітки Цісик, 5/48-20А;
- вул. Майора Пугача, 13-50/11;
- просп. Свободи, 62-100.
З 8.00 до 17.00:
- вул. Господарська, 1-38;
- пров. Господарський, 3-10;
- вул. Дружинницька, 1-33;
- вул. Івана Багряного, 3-21;
- пров. Композитора Вербицького, 3а,5;
- вул. Льва Орнштейна, 1/7-8;
- вул. Максима Кривоноса, 41/2-92;
- вул. Нижня, 1-28;
- вул. Щаслива, 33;
- пров. Шосейний, 10.
- вул. Бориса Чичибабіна, 4,26,28;
- просп. Полтавський, 176-243;
- вул. Вільної України, 3-14;
- туп. Кременецький, 3-26;
- вул. Платухіна, 3-23;
- просп. Полтавський, 34-48.
- пров. Василя Барки, 1-22;
- вул. Василя Бархи, 4,14/2;
- вул. Володимира Винниченка, 3-20А;
- вул. Козацька, 15/22,17/9;
- просп. Полтавський, 5-44/2;
- вул. Романа Шухевича, 3,5,7,9;
- вул. Олексія Древаля, 30;
- проїзд 1-й Індустріальний, 2-4;
- проїзд 2-й Індустріальний, 3, 4;
- проїзд 3-й Індустріальний, 3, 4;
- пров. 4-й Індустріальний, 6-8;
- проїзд 4-й Індустріальний, 3, 4;
- вул. Індустріальна, 49-91;
- пров. Індустріальний, 29/5-33/5.
- вул. Іллі Ткаченка, 6-59;
- пров. Іллі Ткаченка, 3-81/30;
- вул. Махоркова, 4-20;
- вул. Небесної Сотні, 70-81/30;
- вул. Новоселівська, 1/25-10;
- вул. Ромоданівська, 10;
- вул. Тараса Шевченка, 76-105/14;
- пров. Щемилівський, 3-28;
- вул. Євгена Коновальця, 2/33;
- вул. Небесної Сотні, 66/1-98.
- вул. Кагамлицька, 1/18-22/20;
- пров. Кагамлицький, 2-18;
- пров. Міклухо-Маклая, 1-22;
- вул. Новокагамлицька, 25-45;
- вул. Подовжня, 3-17;
- вул. Сержанта Мельничука, 78-139;
- пров. Уласа Самчука, 18-32;
- вул. Чередницька, 116А;
- пров. Ювілейний, 3-23.
- проїзд 1-й Ягідний, 4,4А;
- проїзд 2-й ягідний, 2;
- вул. Адмірала Остроградського, 1-28;
- вул. Вільної України, 17/2-40;
- пров. Леся Курбаса, 2-20;
- пров. Марії Заньковецької, 1А-51;
- вул. Олени Пчілки, 11/39-18;
- пров. Ягідний, 2-39;
- вул. Експресівська, 1-27А;
- вул. Полковника Оксанченка, 1А-22;
- просп. Полтавський, 87-157;
- вул. Бориса Чичибабіна, 1-65;
- вул. Марка Вовчка, 2-28;
- просп. Полтавський, 176-243;
- вул. Размислова, 3-34А;
- вул. Карпенка-Карого, 22-60;
- вул. Кохнівська, 44-62;
- пров. Кохнівський, 3,3А;
- пров. Межовий, 1-30;
- вул. Салганна, 4-65;
- просп. Лесі Українки, 51,51А,55,55Б;
- вул. Мрії, 3,5,5А,7,7А,9;
- пр. 1-й Індустріальний, 2,3,4;
- пров. 2-й Індустріальний, 3-12;
- пр. 2-й Індустріальний, 3,4;
- пров. 3-й Індустріальний, 11,12;
- пр. 3-й Індустріальний, 3,4;
- пров. 4-й Індустріальний, 6,8;
- пр. 4-й Індустріальний, 3,4;
- пров. 5-й Індустріальний, 5-12;
- пров. 6-й Індустріальний, 4А-10;
- квт. 304, 16-18;
- вул. Великокохнівська, 2/2-57А;
- пров. Великокахнівський, 1-15;
- пр. Великокахнівський, 1-61;
- вул. Віри Холодної, 1-41А;
- пров. Делегатський, 3-20;
- вул. Джерельна, 16,18;
- вул. Євгена Патона, 25;
- вул. Іллі Мєчнікова, 3-10;
- вул. Індустріальна, 2-145А;
- пров. Індустріальний, ¼-99;
- вул. Козацька, 71-134;
- пров. Кузьми Скрябіна, 1,2В,3;
- вул. Марусі Чурай, 3-52;
- вул. Миколи Молочникова, 2,4,5,11;
- вул. Миколи Татарулі, 3Б-204;
- вул. Нечуя Левицького, 15А-22;
- вул. Олексія Древаля, 85-223;
- пров. Прибережний, 3-10А;
- пров. Рівненський, 1-44;
- вул. Сержанта Трушакова, 46-77;
- вул. Солов’їна, 10;
- пр. Сонячний, 3-45;
- туп. Сонячний, 38/12;
- вул. Спасо-Преображенська, 3,4,6;
- вул. Чернігівська, 1-23;
- пров. Чорнобаївський, 1-58;
- вул. Лікаря Богаєвського, 17А;
- вул. махоркова, 17А,31,35,37А.
З 8.00 до 19.00:
- вул. Київська, 64-80;
- вул. Ярова, 1-7;
- просп. Полтавський, 277-281;
- вул. Горліс-Горського, 3-10;
- туп. Урожайний, 2;
- вул. Академіка Герасимовича, 171.
- вул. Козацька, 3-26/24;
- просп. Полтавський, 13-29/2;
- пров. Гурамішвілі, 1;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки;
- с. Придніпрянське;
- с. Соснівка.
З 8.00 до 20.00:
- пров. Веселий, 10;
- вул. Івана Франка, 29, 33;
- вул. Перекопська, 40;
- вул. Європейська, 60А.
