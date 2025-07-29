Грошова допомога ВПО, які живуть у Кременчуці: встигніть зареєструватися

Триває реєстрація на видачу грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), з категорії осіб з інвалідністю та членів їх родин, які проживають на постійній основі в Кременчуцькій міській територіальній громаді.
Допомога надається в рамках проекту німецької неурядової організації «Спілка робочих самаритян Німеччини» (ASB) за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.
Звернутися можуть:
До реєстрації заохочуються ті особи/родини, які відповідають соціально-економічним критеріям вразливості та мають мінімальний дохід та не отримували допомогу раніше від німецької неурядової організації «Спілка робочих самаритян Німеччини» (ASB), а також від інших організацій протягом останніх трьох місяців.
Необхідно мати оригінали наступних документів:
Зареєструватися можна за адресою: м. Кременчук, вул. Маяковського, 9 (Єднання України, 9), гуртожиток заводу «АвтоКрАЗ», поверх 1 з 9.30 до 17.00.
Реєстрація триває до 29 серпня 2025 року.
В Кременчуцькому об’єднанні Спілки самаритян наголошують, що подані документи НЕ є гарантією отримання грошової допомоги. На підставі отриманих документів організація зможе відібрати найуразливіших осіб/родини для надання їм цільової підтримки.
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