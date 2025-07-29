Грошова допомога ВПО, які живуть у Кременчуці: встигніть зареєструватися

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 235

Триває реєстрація на видачу грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), з категорії осіб з інвалідністю та членів їх родин, які проживають на постійній основі в Кременчуцькій міській територіальній громаді.

Допомога надається в рамках проекту німецької неурядової організації «Спілка робочих самаритян Німеччини» (ASB) за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.

Звернутися можуть:

родини, до складу яких входить одна або кілька осіб з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб (наявність підтверджувального документа про інвалідність) та проживають на постійній основі в Кременчуцькій територіальній громаді з 24 лютого 2022 року та 2014 року та мають відповідну довідку;

одинока мати або батько з числа ВПО, хто мають підтверджений статус, та ті у кого один із батьків є позбавленим батьківських прав, зниклим безвісти, в полоні або загинув.

До реєстрації заохочуються ті особи/родини, які відповідають соціально-економічним критеріям вразливості та мають мінімальний дохід та не отримували допомогу раніше від німецької неурядової організації «Спілка робочих самаритян Німеччини» (ASB), а також від інших організацій протягом останніх трьох місяців.

Необхідно мати оригінали наступних документів:

на голову родини: податковий номер (ІПН); національний паспорт або інші документи, що посвідчують особу; довідка ВПО;

на інших членів родини: свідоцтво про народження дітей (для осіб, молодше 18 років); податковий номер (для осіб, старших за 18 років);

інші документи, які можуть підтверджувати, що особи перебувають у складному матеріальному становищі та мають відповідний статус (посвідчення/довідки інші підтверджуючі документи).

Зареєструватися можна за адресою: м. Кременчук, вул. Маяковського, 9 (Єднання України, 9), гуртожиток заводу «АвтоКрАЗ», поверх 1 з 9.30 до 17.00.

Реєстрація триває до 29 серпня 2025 року.

В Кременчуцькому об’єднанні Спілки самаритян наголошують, що подані документи НЕ є гарантією отримання грошової допомоги. На підставі отриманих документів організація зможе відібрати найуразливіших осіб/родини для надання їм цільової підтримки.