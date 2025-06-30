Завтра у Кременчуці прощатимуться із загиблим захисником Олександром Дунським

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 248

Завтра, 1 липня, у Кременчуці прощатимуться із полеглим у бою за Україну захисником Олександром Дунським. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що військовослужбовець — вірний син, люблячий чоловік та батько — загинув під час виконання бойового завдання по захисту України 22 червня 2025 року.

Прощання та поховання Олександра Дунського відбудеться у вівторок, 1 липня:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.