Завтра у Кременчуці прощатимуться із загиблим захисником Олександром Дунським

Завтра, 1 липня, у Кременчуці прощатимуться із полеглим у бою за Україну захисником Олександром Дунським. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що військовослужбовець — вірний син, люблячий чоловік та батько — загинув під час виконання бойового завдання по захисту України 22 червня 2025 року.
Прощання та поховання Олександра Дунського відбудеться у вівторок, 1 липня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.
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