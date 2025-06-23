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У Кременчуці мерія замовляє послуги з охорони громадського порядку та безпеки

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 223 Коментарів: 1

Серед вимог до виконавця робіт: виявлення, запобігання та припинення заподіянню умисного пошкодження або знищення майна, охорона особистої безпеки осіб, які перебувають на території об'єкта

20 червня кременчуцький виконавчий комітет оголосив тендер на послуги з охорони громадського порядку та безпеки. Очікувана вартість — 316 тисяч 800 гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Охоронятимуть громадський порядок у будівлях під порядкуванням виконкому — ймовірно мова йде, зокрема, і про будівлю Кременчуцької міської ради. Водночас у тендерній документації конкретні найменування об’єктів наразі не вказано. Послугу надаватимуть до кінця поточного року. 

Серед вимог до виконавця робіт: виявлення, запобігання та припинення заподіянню умисного пошкодження або знищення майна, охорона особистої безпеки осіб, які перебувають на території об'єкта. Також серед обов’язків вказали контроль за додержанням правил пожежної безпеки, наявність у охоронників досвіду роботи, контроль за своєчасним вимкненням електроосвітлення в приміщеннях та на прилеглій території.

Нині триває період подання пропозицій.

Нагадаємо, на початку року у Кременчуці виконком замовив низку послуг з охорони адмінбудівель на майже 900 тисяч гривень. Послуги надаються, згідно з двома договорами, до 30 червня. За ще одним договором — до 31 травня.

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Автор: Телеграф
Теги: виконком охорона
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Коментарі: 1

1 467
evil:
Сьогодні, 15:36

А на біса нам КП Муніципальна варта? Чому вони не задіяні? Чи я щось не розумію?


1 0

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