У Кременчуці мерія замовляє послуги з охорони громадського порядку та безпеки

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Серед вимог до виконавця робіт: виявлення, запобігання та припинення заподіянню умисного пошкодження або знищення майна, охорона особистої безпеки осіб, які перебувають на території об'єкта

20 червня кременчуцький виконавчий комітет оголосив тендер на послуги з охорони громадського порядку та безпеки. Очікувана вартість — 316 тисяч 800 гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Охоронятимуть громадський порядок у будівлях під порядкуванням виконкому — ймовірно мова йде, зокрема, і про будівлю Кременчуцької міської ради. Водночас у тендерній документації конкретні найменування об’єктів наразі не вказано. Послугу надаватимуть до кінця поточного року.

Серед вимог до виконавця робіт: виявлення, запобігання та припинення заподіянню умисного пошкодження або знищення майна, охорона особистої безпеки осіб, які перебувають на території об'єкта. Також серед обов’язків вказали контроль за додержанням правил пожежної безпеки, наявність у охоронників досвіду роботи, контроль за своєчасним вимкненням електроосвітлення в приміщеннях та на прилеглій території.

Нині триває період подання пропозицій.

Нагадаємо, на початку року у Кременчуці виконком замовив низку послуг з охорони адмінбудівель на майже 900 тисяч гривень. Послуги надаються, згідно з двома договорами, до 30 червня. За ще одним договором — до 31 травня.