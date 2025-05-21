Кременчужан та гостей міста кличуть завтра до бібліотеки на захід «Наш Кременчук — перлина на карті України», присвячений Дню міста. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили організатори.
Подія відбудеться у рамках циклу «Цікаві історії із запасників музею», який проводять представники Кременчуцької міської публічної бібліотеки та спільно із працівниками Кременчуцького краєзнавчого музею.
згадати географію та геологію Кременчука і району;
поміркувати над походженням назви міста та Дикого Степу в історії;
Відбудеться захід у четвер, 22 травня, о 16.00 у приміщенні абонемента бібліотеки-філії №2 за адресою вул. Соборна, 11.
Вхід на захід вільний.
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