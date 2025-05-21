Кременчужан кличуть до бібліотеки більше дізнатися про місто (афіша)

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Захід має назву «Наш Кременчук — перлина на карті України» і присвячений Дню міста

Кременчужан та гостей міста кличуть завтра до бібліотеки на захід «Наш Кременчук — перлина на карті України», присвячений Дню міста. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили організатори.

Подія відбудеться у рамках циклу «Цікаві історії із запасників музею», який проводять представники Кременчуцької міської публічної бібліотеки та спільно із працівниками Кременчуцького краєзнавчого музею.

Разом із директоркою музею Аллою Гайшинською відвідувачі зможуть:

згадати географію та геологію Кременчука і району;

поміркувати над походженням назви міста та Дикого Степу в історії;

роздивитися герб Кременчука, який уособлював місто в різні періоди;

дізнатися про пам’ятні дати 2025 року в житті міста.

Відбудеться захід у четвер, 22 травня, о 16.00 у приміщенні абонемента бібліотеки-філії №2 за адресою вул. Соборна, 11.

Вхід на захід вільний.