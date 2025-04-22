Захворюваність на грип та ГРВІ у Кременчуці продовжує знижуватися. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
За попередній тиждень, із 14 до 20 квітня у Кременчуці на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 794 особи, із них 11 — на грип. Зауважимо, що кількома тижнями раніше, із 31 березня до 6 квітня, такі цифри хворих були 809 та 41 відповідно.
Традиційно більшість хворих — діти. ГРВІ у дітей зафіксували у 597 випадках із загальної кількості, усі хворі на грип — діти. Із грипом до дитячого відділення лікарні «Кременчуцька» ушпиталили 3 хворих дітей.
Така кількість хворих не перевищує встановлений для регіону епідпоріг.
За минулий тиждень у Кременчуцькій громаді смертельних випадків від Covid-19 не було зафіксовано.
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