Захворюваність на грип та ГРВІ у Кременчуці знижується — медики

Сьогодні, 08:24 Переглядів: 0

Захворюваність на грип та ГРВІ у Кременчуці продовжує знижуватися. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За попередній тиждень, із 14 до 20 квітня у Кременчуці на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 794 особи, із них 11 — на грип. Зауважимо, що кількома тижнями раніше, із 31 березня до 6 квітня, такі цифри хворих були 809 та 41 відповідно.

Традиційно більшість хворих — діти. ГРВІ у дітей зафіксували у 597 випадках із загальної кількості, усі хворі на грип — діти. Із грипом до дитячого відділення лікарні «Кременчуцька» ушпиталили 3 хворих дітей.

Така кількість хворих не перевищує встановлений для регіону епідпоріг.

За минулий тиждень у Кременчуцькій громаді смертельних випадків від Covid-19 не було зафіксовано.



