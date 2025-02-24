Цього тижня можна потрапити на прийом з особистих питань до двох віцемерів Кременчука

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Цього тижня відбудуться прийоми громадян з особистих питань двома заступниками міського голови Кременчука. Про це повідомляє управління по роботі зі зверненнями громадян міськвиконкому на сайті Кременчуцької міської ради.

У вівторок, 25 лютого, з 16.00 до 17.00 прийом громадян у приміщенні контакт-центру № 3 (просп. Лесі Українки,72) проводить заступник міського голови — директор департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик.

А у середу, 26 лютого, з 16.00 до 17.00 прийом громадян у приміщенні контакт-центру № 1 (просп. Лесі Українки,24) проводить заступник міського голови Руслан Проценко.

Управління по роботі зі зверненнями громадян також інформує, що прийом заступниці міського голови Ольги Усанової, який мав відбутися 25 лютого, скасовано. Про нову дату та місце проведення нею прийому громадян повідомлять додатково.

Нагадаємо, записатися на прийом до керівництва міста можна за телефоном — 0989883133.