Сьогодні у Кременчуці та на Полтавщині очікується туман

Сьогодні, 20 січня, у Кременчуці та на Полтавщині очікується туман. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного гідрометцентру.
За даними метеорологів у місті протягом доби буде хмарна з проясненням погода, без істотних опадів.
Температура вночі: від 0 до 5 градусів морозу, вдень: від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.
Вітер — північно-західний, 5-10 м/с.
Нагадаємо, за даними синоптиків початок січня на Полтавщині був аномально теплим.
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