Сьогодні у Кременчуці та на Полтавщині очікується туман

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 207

Опадів на сьогодні синоптики не прогнозують

Сьогодні, 20 січня, у Кременчуці та на Полтавщині очікується туман. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного гідрометцентру.

За даними метеорологів у місті протягом доби буде хмарна з проясненням погода, без істотних опадів.

Температура вночі: від 0 до 5 градусів морозу, вдень: від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Вітер — північно-західний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, за даними синоптиків початок січня на Полтавщині був аномально теплим.