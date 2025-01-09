«Завжди був дуже співчутливий». У Кременчуці попрощались з полеглим воїном Миколою Бутком

У Кременчуці попрощались з 40-річним військовослужбовцем Миколою Бутком. Чоловік був рядовим, водієм 3-го гранатометного відділення.
За словами військовослужбовця з позивним «Лиман», Миколу призвали на службу 30 липня. Загинув 27 грудня під час оборони України біля села Нововасилівка Покровського району Донецької області.
Як розповідає син загиблого Данило, сама родина родом з Луганської області, до Кременчука переїхали через війну. Чоловік був електрогазозварювальником, каже син.
Панахиду за загиблим воїном відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали воїна на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші загиблі воїни.
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