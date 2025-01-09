«Завжди був дуже співчутливий». У Кременчуці попрощались з полеглим воїном Миколою Бутком

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 523

У Кременчуці попрощались з 40-річним військовослужбовцем Миколою Бутком. Чоловік був рядовим, водієм 3-го гранатометного відділення.

За словами військовослужбовця з позивним «Лиман», Миколу призвали на службу 30 липня. Загинув 27 грудня під час оборони України біля села Нововасилівка Покровського району Донецької області.

Як розповідає син загиблого Данило, сама родина родом з Луганської області, до Кременчука переїхали через війну. Чоловік був електрогазозварювальником, каже син.

— Батько був такою людиною, яка ніколи нікому не відмовляла в допомозі. В нього було дуже багато друзів. Впустив хлопців у будинок, з матір’ю переїхав в інший будинок, безкоштовно техніку ремонтував. Коли почалося відключення світла, він з 12-вольтового акумулятора переробив жилення в 220. Завжди був дуже співчутливий, виховання на вищому рівні, — розповідає син.

Панахиду за загиблим воїном відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали воїна на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші загиблі воїни.