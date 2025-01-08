Біля багатоповерхівки у Кременчуці знайшли тіло підлітка — поліція

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Нині встановлюється особа загиблого та обставини його смерті

8 січня, приблизно о 17.00, біля під'їзду будинку на вулиці Лейтенанта Дніпрова місцеві жителі знайшли тіло молодого хлопця без ознак життя. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Нині тривають першочергові слідчі дії із залученням спеціалістів-криміналістів та судово-медичного експерта. Також встановлюється особа загиблого та обставини його смерті.

Також вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.