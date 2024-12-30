У кременчуцькій пам’ятці архітектури роблять ремонт: чи є на це погодження

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 282

Щодо цього питання працюватимуть у наступному році, додав Віталій Малецький

Новий власник будинку колишнього готелю «Вікторія» демонтував балконну решітку. Водночас погодження на роботи в органах охорони культурної спадщини немає. Про це повідомив заступник міського голови Кременчука Руслан Проценко під час засідання виконавчого комітету 30 грудня.

За словами Проценка, сьогодні власник має надати документи на право власності.

— На його думку, балкон був в аварійному стані, тому він і зробив це, — сказав заступник міського голови.

Щодо цього питання працюватимуть у наступному році, додав Віталій Малецький.

Додамо, що будівлю колишнього готелю «Вікторія» звели у 1884 році. Наразі є пам’яткою архітектури місцевого значення.