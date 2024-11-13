Віцемерку Усанову не нагородять Почесною грамотою Верховної Ради — про це клопотала мама дівчинки, вбитої деревом у дитсадку

Сьогодні, 16:59 Переглядів: 393 Коментарів: 1

Її просила нагородити облрада

Віцемерку Усанову не нагородять Почесною грамотою Верховної Ради. Про це стало відомо з відповіді Апарату Верховної Ради на заяву кременчужанки Світлани Німчиної. 10 жовтня Полтавська облрада клопотала про нагородження депутатки 8 скликання Усанової. Світлана Німчина зверталась до Ради з проханням Усанову не нагороджувати. І 31 жовтня Комісія з питань Нагородження розглянула обидві заяви й відхилила клопотання про нагородження. Нагадаємо, що Світлана Німчина — мама 4-річної Анастасії Німчиної, яка 21 жовтня 2021 року загинула у дитсадку № 19, коли на неї під час прогулянки впало дерево. Протягом трьох років вона вимагає покарати працівників дитсадка, а також добивається звільнення з посади заступниці міського голови Кременчука Ольги Усанової, яка підписувала акти про комісійний огляд дерев.

Поділитись новиною



