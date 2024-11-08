У Кременчуці планують підвищити «тариф на сміття»: оприлюднено нову вартість

Вказано, що такі тарифи дозволять «стабілізувати роботу підприємства та вчасно здійснювати збирання (перевезення) та видалення побутових відходів та підтримувати належний санітарний стан на території Кременчуцької міської територіальної громади»
У Кременчуці планують підвищити щомісячну вартість операцій зі збирання (перевезення) та видалення побутових відходів для жителів Кременчуцької міської територіальної громади. У середньому планується підвищити на понад третину. Про це стало відомо з сайту Кременчуцького автотранспортного комунального підприємства 1628.
Як зростуть тарифи (на одного мешканця):
Вказано, що такі тарифи дозволять «стабілізувати роботу підприємства та вчасно здійснювати збирання (перевезення) та видалення побутових відходів та підтримувати належний санітарний стан на території Кременчуцької міської територіальної громади».
Нагадаємо, у червні міський голова Віталій Малецький говорив, що обслуговування підприємством на місяць на одну людину коштує, «як третина пачки цигарок» або «як одна чашка кави».
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