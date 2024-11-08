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У Кременчуці планують підвищити «тариф на сміття»: оприлюднено нову вартість

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 53

Вказано, що такі тарифи дозволять «стабілізувати роботу підприємства та вчасно здійснювати збирання (перевезення) та видалення побутових відходів та підтримувати належний санітарний стан на території Кременчуцької міської територіальної громади»

У Кременчуці планують підвищити щомісячну вартість операцій зі збирання (перевезення) та видалення побутових відходів для жителів Кременчуцької міської територіальної громади. У середньому планується підвищити на понад третину. Про це стало відомо з сайту Кременчуцького автотранспортного комунального підприємства 1628. 

Як зростуть тарифи (на одного мешканця): 

  • Багатоквартирні будинки Кременчуцької громади (упорядковані: мають газ, каналізацію, опалення) — з 35,60 до 50,33 грн з ПДВ
  • Багатоквартирні будинки Кременчуцької громади (неупорядковані: без каналізації і водопроводу) — з 44,82 до 50,33 грн з ПДВ
  • Одноквартирні будинки Кременчуцької громади (будинки приватного сектору) — з 48,24 до 64,08 грн з ПДВ
  • Багатоквартирні будинки Кременчуцької громади (багатоквартирні будинки сіл Потоки, Соснівка, Придніпрянське і Мала Кохнівка) — 37,55 до 50,33 грн з ПДВ
  • Одноквартирні будинки Кременчуцької громади (одноквартирні будинки сіл Потоки, Соснівка, Придніпрянське і Мала Кохнівка) — з 37,07 до 64,08 грн з ПДВ

Вказано, що такі тарифи дозволять «стабілізувати роботу підприємства та вчасно здійснювати збирання (перевезення) та видалення побутових відходів та підтримувати належний санітарний стан на території Кременчуцької міської територіальної громади»

Нагадаємо, у червні міський голова Віталій Малецький говорив, що обслуговування підприємством на місяць на одну людину коштує, «як третина пачки цигарок» або «як одна чашка кави»

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Автор: Телеграф
Теги: сміття тарифи КАТП 1628 вивезення відходів
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