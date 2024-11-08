Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклого 17-річного Владислава Храмцова

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Юнак поїхав з дому 5 травня й досі не повернувся

Працівники відділення № 3 (селище Велика Багачка) Миргородського районного відділу поліції розшукують жителя села Байрак Великобагачанської громади 17-річного Владислава Храмцова. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За словами матері зниклого, юнак 5 листопада поїхав у справах до села Яреськи Шишацької громади й досі не повернувся.

Прикмети розшукуваного: зріст — 185 см, худорлявої статури, волосся русяве.

Особливі прикмети — на правій руці має татуювання у вигляді змії.