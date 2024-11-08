Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклого 17-річного Владислава Храмцова

Працівники відділення № 3 (селище Велика Багачка) Миргородського районного відділу поліції розшукують жителя села Байрак Великобагачанської громади 17-річного Владислава Храмцова. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
За словами матері зниклого, юнак 5 листопада поїхав у справах до села Яреськи Шишацької громади й досі не повернувся.
Прикмети розшукуваного: зріст — 185 см, худорлявої статури, волосся русяве.
Особливі прикмети — на правій руці має татуювання у вигляді змії.
— Якщо вам відома інформація про Владислава Храмцова, що допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити до відділення поліції за номерами: (05345) 9-11-01, 050-49-42-002, 095-01-21-941 або 102, — йдеться в повідомленні.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.