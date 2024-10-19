У Кременчуцькому районі під час пожежі загинуло двоє людей

Сьогодні, 11:13 Переглядів: 167

У селі Пузикове місцеві мешканці повідомили поліції про пожежу у одному з житлових будинків. Після локалізації пожежі всередині будинку виявили тіла двох місцевих мешканців — чоловіка і жінки. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Інцидент стався вночі 19 жовтня. За попередньою версією слідства, причиною пожежі могла стати несправність пічного опалення.

Нині призначено судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Зараз вирішується питання про початок досудового розслідування за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі, що призвело до загибелі людей).

Нагадаємо, у місті Глобине на Кременчуччині внаслідок пожежі загинула людина.