На Полтавщині легковик врізався у дві машини і перекинувся: водій був п'яним — поліція

Сьогодні, 11:28 Переглядів: 215

У селі Базилівщина Машівської громади 18-річний водій ВАЗ зіткнувся з двома іншими машина такої ж марки. Від удару один із легковиків в’їхав у паркан, а водій врізався в електроопору — його машина перекинулася. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Полтавщини.

Інцидент стався 18 жовтня близько 21.30. Внаслідок аварії ніхто не постраждав, розповіли у поліції.

Поліція встановила, що водій був у стані алкогольного сп’яніння. Відносно юнака правоохоронці склали два адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного сп’яніння, вчинене повторно протягом року) та ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вулиць, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали справи направили до суду.

— За повторне керування в нетверезому стані передбачено штраф у розмірі 34 тисяч гривень та позбавлення права керування на три роки, також можливе вилучення транспортного засобу або адміністративний арешт на 10 діб, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 19 жовтня у селі Вільна Терешківка Кременчуцького району сталась аварія з потерпілою. 15-річний водій на мопеді Viper не впорався з керуванням, що призвело до падіння, зокрема і його пасажирки.