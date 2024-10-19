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У аварії у Кременчуцькому районі постраждала 15-річна дівчина — поліція

Сьогодні, 10:15 Переглядів: 214

 

Дівчину госпіталізували

Ввечері 19 жовтня у селі Вільна Терешківка Кременчуцького району сталась аварія з потерпілою. 15-річний водій на мопеді Viper не впорався з керуванням, що призвело до падіння, зокрема і його пасажирки. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області 19 жовтня.

15-річну дівчину госпіталізували, розповіли у поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Полтавщині нетверезий водій скоїв ДТП у місцевому парку. Інцидент стався 17 жовтня близько 2-ї години ночі в селі Опішня Зіньківської громади.

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Автор: Телеграф
Теги: аварія
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