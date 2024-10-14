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Кременчук

У Кременчуці чоловік намагався зґвалтувати свою падчерку: слідчі розслідують справу

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 619

Чоловіку повідомили про підозру

1 жовтня у Кременчуці місцевий житель намагався зґвалтувати свою падчерку, яка не досягла 14 років. Нині слідчі розслідують справу, чоловіку повідомили про підозру. Про це стало відомо з ухвали Автозаводського районного суду. 

За даними правоохоронців, намір зґвалтувати дівчинку виник у чоловіка вночі, коли та вже спала. Підозрюваний підійшов до її ліжка повністю оголеним. Неповнолітня прокинулась, побачила вітчима, схопила газовий балончик і телефон та зачинилась у ванній кімнаті. 

Підозрюваний намагався силою відкрити двері ванної кімнати, паралельно надсилав їй смс-повідомлення, «в яких висловлював намір примусового вступу з ним до статевих зносин», йдеться в ухвалі суду. Дівчинка викликала правоохоронців, а підозрюваний втік з квартири.

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Жителя Полтавщини, який зґвалтував малолітню сусідку, засудили на 15 років 

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Автор: Телеграф Джерело фото: sud.ua
Теги: згвалтування
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