У Кременчуці чоловік намагався зґвалтувати свою падчерку: слідчі розслідують справу

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 619

1 жовтня у Кременчуці місцевий житель намагався зґвалтувати свою падчерку, яка не досягла 14 років. Нині слідчі розслідують справу, чоловіку повідомили про підозру. Про це стало відомо з ухвали Автозаводського районного суду.

За даними правоохоронців, намір зґвалтувати дівчинку виник у чоловіка вночі, коли та вже спала. Підозрюваний підійшов до її ліжка повністю оголеним. Неповнолітня прокинулась, побачила вітчима, схопила газовий балончик і телефон та зачинилась у ванній кімнаті.

Підозрюваний намагався силою відкрити двері ванної кімнати, паралельно надсилав їй смс-повідомлення, «в яких висловлював намір примусового вступу з ним до статевих зносин», йдеться в ухвалі суду. Дівчинка викликала правоохоронців, а підозрюваний втік з квартири.