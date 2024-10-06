У Полтавській області синоптики прогнозують грози

Сьогодні, 14:25 Переглядів: 0

До кінця доби 6 жовтня у Полтавській області очікуються грози. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Оголошений I рівень небезпечності, жовтий.



