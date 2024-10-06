Де у понеділок у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 7 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 6.00 до 18.00 вул. Андрія Гончарова

вул. Гірська

вул. Кавказька

вул. Костянтина Острозького

вул. Новобудівельна

вул. Петра Прокоповича

вул. Соломії Крушельницької

вул. Черкаська

вул. Чечелівська

проїзд Георгія Петька

проїзд Заводський

проїзд Івана Торубари

пров. Дмитра Вишневецького

пров. Одеський

пров. Чечелівський

просп. Лесі Українки, 5-15/8. З 8.00 до 18.00 пров. Насосний, 3-22

пров. Ушинського, 1-12

вул. Івана Франка, 13-40

вул. Максима Березовського, 27-45

вул. Насосна, 2/25-58

вул. Республіканська, 20-36

вул. Виноградна, 15-20. З 8.00 до 20.00 с. Мала Кохнівка

с. Придніпрянське. З 8.00 до 17.00 пров. 1-й Деповський, 3-15

пров. Архипа Тесленка, 23-29

пров. Динамівський, 2-13

пров. Лейтенанта Дніпрова, 1-6/30

пров. Парковий, 1/2-25

пров. Спартаківський, 1А-19А

пров. Тупиковий, 1-7

вул. Богуна, 8А

вул. Енергетиків, 11-75

вул. Капітана Трусова, 84-86

вул. Майора Пугача, 88

вул. Максима Кривоноса, 52-75А

вул. Олександріївська, 6-23

вул. Павла Скоропадського, 11-26

вул. Республіканська, 65А-71

вул. Романа Шухевича, 3-9

вул. Світанкова, 5-17

вул. Василя Сліпака, 54-91

вул. Вадима Кришталя

вул. Віталія Базилевського, 20-32

вул. Івана Приходька, 104-110

вул. Господарська, 6-38

вул. Щаслива, 33

просп. Лесі Українки, 39-76

просп. Полтавський, 5-44/2

туп. 1-й Малокохнівський, 1-9

туп. 4-й Малокохнівський, 5-10. Нагадаємо, що також у цей день на Молодіжному будуть перебої з водопостачанням.

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