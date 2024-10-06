Де у понеділок у Кременчуці не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 15:03
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У понеділок, 7 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00
- вул. Андрія Гончарова
- вул. Гірська
- вул. Кавказька
- вул. Костянтина Острозького
- вул. Новобудівельна
- вул. Петра Прокоповича
- вул. Соломії Крушельницької
- вул. Черкаська
- вул. Чечелівська
- проїзд Георгія Петька
- проїзд Заводський
- проїзд Івана Торубари
- пров. Дмитра Вишневецького
- пров. Одеський
- пров. Чечелівський
- просп. Лесі Українки, 5-15/8.
З 8.00 до 18.00
- пров. Насосний, 3-22
- пров. Ушинського, 1-12
- вул. Івана Франка, 13-40
- вул. Максима Березовського, 27-45
- вул. Насосна, 2/25-58
- вул. Республіканська, 20-36
- вул. Виноградна, 15-20.
З 8.00 до 20.00
- с. Мала Кохнівка
- с. Придніпрянське.
З 8.00 до 17.00
- пров. 1-й Деповський, 3-15
- пров. Архипа Тесленка, 23-29
- пров. Динамівський, 2-13
- пров. Лейтенанта Дніпрова, 1-6/30
- пров. Парковий, 1/2-25
- пров. Спартаківський, 1А-19А
- пров. Тупиковий, 1-7
- вул. Богуна, 8А
- вул. Енергетиків, 11-75
- вул. Капітана Трусова, 84-86
- вул. Майора Пугача, 88
- вул. Максима Кривоноса, 52-75А
- вул. Олександріївська, 6-23
- вул. Павла Скоропадського, 11-26
- вул. Республіканська, 65А-71
- вул. Романа Шухевича, 3-9
- вул. Світанкова, 5-17
- вул. Василя Сліпака, 54-91
- вул. Вадима Кришталя
- вул. Віталія Базилевського, 20-32
- вул. Івана Приходька, 104-110
- вул. Господарська, 6-38
- вул. Щаслива, 33
- просп. Лесі Українки, 39-76
- просп. Полтавський, 5-44/2
- туп. 1-й Малокохнівський, 1-9
- туп. 4-й Малокохнівський, 5-10.
Нагадаємо, що також у цей день на Молодіжному будуть перебої з водопостачанням.
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