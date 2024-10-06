Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Відключення світла

Де у понеділок у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 248

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 7 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

  • вул. Андрія Гончарова
  • вул. Гірська
  • вул. Кавказька
  • вул. Костянтина Острозького
  • вул. Новобудівельна
  • вул. Петра Прокоповича
  • вул. Соломії Крушельницької
  • вул. Черкаська
  • вул. Чечелівська
  • проїзд Георгія Петька
  • проїзд Заводський
  • проїзд Івана Торубари
  • пров. Дмитра Вишневецького
  • пров. Одеський
  • пров. Чечелівський
  • просп. Лесі Українки, 5-15/8.

З 8.00 до 18.00

  • пров. Насосний, 3-22
  • пров. Ушинського, 1-12
  • вул. Івана Франка, 13-40
  • вул. Максима Березовського, 27-45
  • вул. Насосна, 2/25-58
  • вул. Республіканська, 20-36
  • вул. Виноградна, 15-20.

З 8.00 до 20.00

  • с. Мала Кохнівка
  • с. Придніпрянське.

З 8.00 до 17.00

  • пров. 1-й Деповський, 3-15
  • пров. Архипа Тесленка, 23-29
  • пров. Динамівський, 2-13
  • пров. Лейтенанта Дніпрова, 1-6/30
  • пров. Парковий, 1/2-25
  • пров. Спартаківський, 1А-19А
  • пров. Тупиковий, 1-7
  • вул. Богуна, 8А
  • вул. Енергетиків, 11-75
  • вул. Капітана Трусова, 84-86
  • вул. Майора Пугача, 88
  • вул. Максима Кривоноса, 52-75А
  • вул. Олександріївська, 6-23
  • вул. Павла Скоропадського, 11-26
  • вул. Республіканська, 65А-71
  • вул. Романа Шухевича, 3-9
  • вул. Світанкова, 5-17
  • вул. Василя Сліпака, 54-91
  • вул. Вадима Кришталя
  • вул. Віталія Базилевського, 20-32
  • вул. Івана Приходька, 104-110
  • вул. Господарська, 6-38
  • вул. Щаслива, 33
  • просп. Лесі Українки, 39-76
  • просп. Полтавський, 5-44/2
  • туп. 1-й Малокохнівський, 1-9
  • туп. 4-й Малокохнівський, 5-10.

Нагадаємо, що також у цей день на Молодіжному будуть перебої з водопостачанням.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії планові відключення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх